Estévez es trenca el lligament creuat anterior

Lesió greu de Maeva Estévez. Als entrenaments de la Copa del Món de boardercross de l’estació francesa de Val Thorens, la surfista va patir segons la primera observació de la zona afectada el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. Si s’acaba confirmant voldrà dir que es perdrà el que queda de temporada.



A la primera baixada dels entrenaments previs a les classificatòries va notar una molèstia a la recepció després d’un salt, i en la segona en una acció similar va sorgir un dolor que va tenir com a conseqüència una caiguda. Va aixecar-se i continuar, i després de creuar la línia d’arribada ja es va adonar que la lesió podia ser de gravetat, ja que el genoll no li responia. En els propers dies li realitzaran més proves per assegurar l’abast de la lesió.



«A la primera baixada, a l’últim salt, que estava molt mal fet, la recepció era molt plana i et menges una forta compressió, ja ho he notat. A la segona baixada ho estava fent molt bé a la part alta. Entre el peralt 1 i 2 hi havia un salt i allà he anat a esmorteir. En el moment de fer el moviment he notat que el genoll m’abandonava. Tenia un estrabada molt forta, no he pogut recepcionar i m’he caigut. En el moment m’he fet mal però m’he aixecat i quan he arribat a meta a l’hora de frenar el genoll m’ha fallat i ja no m’he aixecat més», indicava Estévez sobre com es va produir la lesió.



L’andorrana no va ser l’única en tenir problemes físics, ja que l’estat irregular de la pista va portar vàries lesions en categoria femenina. Primer van ser dimarts l’austríaca Belle Brockhoff, l’alemanya Hanna Ihedioha i la britànica Maisie Potter, i ahir també ho patia la txeca Eva Samkova, medalla d’or als passats Jocs Olímpics d’hivern de Sochi del 2014.