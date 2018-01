Últimes inscripcions per a la Marxa Pirineu

L’organització de la Marxa Pirineu-Memorial Frederic Roura d’esquí de fons ja està ultimant els detalls de l’edició d’enguany, que es disputarà aquest diumenge. La prova, que surt de l’estació de Lles de Cerdanya i finalitza a Aransa, és l’única de l’Estat que enllaça dos complexos d’esquí nòrdic. La Marxa Pirineu es pot fer en les distàncies de 25 i 14 quilòmetres.



Els qui vulguin recollir els dorsals a la Seu d’Urgell ho podran fer el dia abans, dissabte, entre les 10 del matí i la 1 del migdia a l’Oficina de Turisme de l’Espai Ermengol. També es podran recollir a l’estació de Lles just abans de la cursa, diumenge entre les 8.30 i les 9.30.

D’altra banda, diumenge hi haurà servei d’autocar per pujar fins a la cursa. El bus sortirà de Martinet a les 7 del matí per portar els participants que ho desitgin fins a Lles, i al final de la cursa els tornarà a Lles des d’Aransa, entre les 12.30 i les 16.00.



Les inscripcions encara estan obertes a través del nou web www.xcircuit.cat. I és que una de les novetats de la Marxa Pirineu d’enguany és que s’incorpora al calendari del nou circuit de marxes d’esquí nòrdic impulsat des de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra. De fet, aquesta serà la primera prova puntuable de l’XCircuit, després que el passat dia 7 la Marxa Patufet de Sant Joan de l’Erm va quedar ajornada pel mateix.



Justament pel que fa a l’estat de la neu, es preveu que els participants es trobin amb una de les millors situacions dels darrers anys per aquestes dates. Tant Lles com Aransa presenten una neu de molt bona qualitat, caiguda els darrers dies, amb gruixos de fins a 75 cm i tots els circuits oberts, tal com passa ara mateix amb la resta d’estacions catalanes tant de nòrdic com d’alpí. A més a més, l’estrena de l’XCircuit també es vol aprofitar per potenciar que es recuperi el caràcter popular de les marxes de fons, per tal que, més enllà dels resultats esportius, informa Ràdio Seu.