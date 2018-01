El president de la Cambra de Comerç passarà a tenir un sou

El Govern va presentar ahir el projecte de modificació de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) que va aprovar el Consell de Ministres, a demanda del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya. El redactat contempla nombrosos canvis en l’entitat tot just quan compleix 25 anys de vida, entre ells que el president passi a tenir una retribució econòmica i pugui delegar les seves funcions en segons quins compromisos en els vicepresidents o el director. És curiós, però, perquè Marc Pantebre no continuarà i, per tant, hi haurà canvis a la cadira del màxim mandatari.

Un altre punt de pes és el del pressupost anyal, que pujarà. Serà de 600.000 euros fixes, malgrat que pugui variar excepcionalment en funció de l’IPC i de les taxes d’inscripció als registres de comerç i de societats mercantils per la creació de negocis i societats. El que és segur és que, segons va reconèixer Pantebre, «deixarem de tenir una inseguretat cada any», perquè el Govern podia pujar-los o baixar-los movent-se entre els 500.000 i els 550.000 euros. Però l’entrada de diners no s’atura aquí; l’Executiu podrà fer aportacions concretes, és el cas del pla estratègic de turisme de compres. Per contra, i per evitar sorpreses, la Cambra estarà obligada a realitzar les auditories mitjançant una empresa independent.

Més protagonisme a l’empresari

En relació al ple, es vol donar més representativitat al teixit social i més presència també d’empresaris, tota vegada que no caldrà haver treballat tres anys en l’àmbit del comerç i amb un ja n’hi haurà prou. Es redueix de 30 a 20 membres i en els sectors representats hi podrà haver-hi quatre membres en comptes dels dos actuals. Tot està definit menys una cosa: saber quin serà el ministeri de tutela de la Cambra que s’encarregarà del Registre de titulars d’activitats econòmiques.