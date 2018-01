Pistes per gaudir i entendre l’òpera

Us imagineu poder comptar amb una professional del cant líric com la Jonaina Salvador que us fes una classe preparatòria abans d’assistir a una funció? Doncs precisament serà aquesta la iniciativa de què gaudeixen, des d’avui, fins a 14 usuaris de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, segons van explicar ahir representants del centre i d’Andorra Lírica, que han signat un acord de col·laboració.



«Quan vam saber que l’escola tenia un projecte musical de seguida ens vam interessar», va explicar Salvador, qui també és la presidenta de l’associació Andorra Lírica. L’acord signat estableix que durant la setmana abans a la representació operística a Sant Julià de Lòria, la soprano i el professor de música habitual dels usuaris de l’Escola Meritxell, Juli Barrero, treballaran «la trama, escoltarem àudios que després podran reconèixer en directe i cantarem un petit fragment per familiaritzar-nos amb l’obra», va explicar Salvador. La iniciativa no acaba a l’Escola, els alumnes del taller estan convidats a assistir a la representació grauïtament.

El taller serà el primer pas per integrar els usuaris activament en la producció de l’obra



«Una de les parts essencials de la música i de la cultura són els sentiments i ells [els usuaris de l’escola] tenen els sentiments i les emocions a flor de pell. Crec que destaca la gran capacitat d’aquesta gent per desenvolupar-se en aquest àmbit», va assegurar el professor Barrero, qui es va mostrar molt optimista en referència a les fites que s’aconseguiran a través de la col·laboració amb Andorra Lírica: «La Jonaina és un portent de veu, però també de persona», va dir, «treballarem en el dia a dia però també espero que ens podrem fixar objectius més a llarg termini», va comentar. A més, a tall d’exemple, Barrero va explicar la seva pròpia experiència: «Jo vaig començar aquí per cantar una estona amb el grup i ningú ens imaginàvem que estaríem al costat dels petits cantors al concert de Nadal».



A propòsit de l’ampliació de les col·laboracions, Jonaina Salvador va explicar que l’òpera requereix decorats, vestuari, corals i el taller serà el primer pas per a veure com poden integrar els participants en la producció de l’obra «activament». De moment, hi ha previstos tres tallers aquesta temporada, «Seran més de tres», va vaticinar Barrero somrient.