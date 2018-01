L’estudi sobre l’accés rodat al Madriu estarà abans del 2019

El conflicte sobre l’accés rodat a la Vall del Madriu segueix arrossegant-se. Els cortalans defensen el seu dret a poder accedir als seus terreny i bordes i alhora, els quatre comuns implicats a la vall segueixen treballant per trobar una solució a la problemàtica, ja que la Unesco va deixar clar que si es permetia aquest accés rodat es perdria la distinció de Patrimoni de la Humanitat. Davant d’aquesta situació els comuns implicats són conscients que cal trobar una sortida a la problemàtica i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va explicar que com a molt tard a final d’any ha d’estar enllestit el nou informe que es va encarregar sobre la qüestió. «Jo em vaig comprometre amb els cortalans a fer un altre estudi, una cosa més actualitzada», va indicar, recordant que l’ha encarregat als mateixos universitaris que són els responsables de fer el pla de conservació. «Em vaig comprometre i abans del 2019 l’estudi estarà», va afirmar.



Amb tot la cònsol admet que la solució no és senzilla. «Fàcil no és, és difícil. Tenim uns límits», va apuntar, afegint, però, que en cap cas «em vull amagar». Marín va exposar que «he parlat moltes vegades amb els cortalans i entenc la seva posició. Tenen les seves propietats allà, hi ha propietaris que són grans i per pujar a peu és impossible. Però la vall té el seu encant, les seves proteccions i límits, tot un seguit de condicionants que et fa difícil que allà puguis fer un accés com un vulgui».



Fins ara s’han estudiat diferents possibilitats, s’havia parlat fins i tot d’un giny elèctric, però mai s’ha concretat res. «Ells han de poder pujar a visitar o arreglar les seves bordes i moltes vegades els he dit que fins i tot hem mirat la possibilitat de fer vols en helicòpter!», va manifestar, insistint que la redacció de l’estudi serà clau.

Millores

D’altra banda va explicar que el comú també té la voluntat de fer millores a l’entrada de la vall des de la Plana. «Ho volem arreglar, però estem esperant que s’acabin les obres del pont. Ens agradaria fer un pàrquing perquè a l’estiu hi ha molta gent i molts cotxes al mig de la carretera, per tant la zona s’ha d’endreçar bé», va afirmar.



De la mateixa manera també es volia fer una caseta informativa per atendre els turistes perquè funcioni durant els mesos d’estiu. Amb tot va recordar que «per qualsevol cosa que vols fer allà has de demanar permís a Patrimoni», per tant, qualsevol acció és molt més lenta de fer que en una altra zona. «El mandat passat vam arreglar la zona amb la brigada de camins i cada pedra que movies havia de venir algú a donar els vist-i-plau», va exemplificar. Així doncs reitera que «som quatre comunsperò hem de ser conscients que la vall és Patrimoni de la Humanitat i que hi ha unes regles a seguir».