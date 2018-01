Dos anys d’arrest per abusar d’una dona amb trastorns

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a quatre anys de presó, dos d’ells ferms, a un home que va abusar d’una jove que patia un trastorn de personalitat, una altra de dependència de les persones, un retard mental (que sembla més petita de l’edat que té) i anorèxia. Corts va dictaminar que era culpable d’un delicte major d’abús sexual per via vaginal sense consentiment a una persona amb discapacitat. Per això, a banda de la pena de presó, també li va prohibir que es pugui apropar a la víctima durant un període de quatre anys i l’haurà d’indemnitzar amb 3.000 euros pel concepte de perjudici moral.



En el judici, que es va celebrar el 20 de novembre del 2017, el ministeri fiscal havia reclamat quatre anys de presó per a l’acusat, parts d’ells ferms, una indemnització per a la víctima de 6.000 euros i que no es pogués apropar a ella per un període de cinc anys.

Durant la vista, que es va celebrar el 20 de novembre, la víctima va testificar a porta tancada i la seva versió la va donar a conèixer la fiscalia.

Segons va relatar, la noia, que és usuària de l’escola Meritxell, va sortir de festa amb un amic seu d’aquest centre. Llavors, el seu conegut li va presentar el que, posteriorment, va ser el seu agressor. Aquella nit, l’home els va dir que anava molt begut i que si podia anar a dormir a casa seva perquè no podia conduir. Els tres van anar al domicili de la jove i no va passar res.

El 13 de novembre del 2010, la noia va anar a una discoteca d’Andorra la Vella i es va tornar a trobar l’home, que li va dir si podia anar a dormir a casa seva perquè havia consumit molt alcohol. Un cop a casa, la jove es va quedar mirant la televisió i l’home va anar a l’habitació descansar. Al cap d’una estona, la noia va anar a l’estança a dormir. Llavors, l’home li va intentar baixar les mitges. Ella s’hi va oposar en reiterades ocasions i li va dir que no volia tenir sexe. Finalment, la noia es va posar d’esquena, mirant a la paret amb la intenció de dormir. Llavors, és quan l’home, sense el consentiment de la dona, li va baixar les mitges i la va penetrar. Després d’això, el va fer fora de casa.



Durant la vista, l’ara penat va reiterar tota l’estona que no se’n recordava de res del que havia passat aquella nit ni els dies posteriors.