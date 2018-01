Una film sense final feliç

Com en una pel·lícula de Hollywood, els agents van enxampar un home que falsificava targetes de dèbit i les venia a Internet. Quan el van detenir va assegurar que ho feia per infiltrar-se i desarticular un grup de la màfia russa. No tots els films tenen final feliç.

Corts no es va creure la pel·lícula i ahir va condemnar l’individu, jutjat en rebel·lia perquè no es va presentar a la vista, a tres anys de presó, dels quals 18 mesos ferms. A més, va dictaminar que fos expulsat durant 15 anys del Principat.



Tot es va destapar per pura casualitat el 2013. L’home, que era dels Estats Units, va arribar al Principat el novembre del 2012 i va estar operant fins que la Policia el va enxampar el 28 de febrer del 2013. Aquell dia, l’home anava begut pel carrer i des d’un restaurant van avisar als agents. Una patrulla el va portar fins al seu hotel d’Encamp. Pel camí, però, aquest els va començar a insultar i amenaçar-los. «Fuck you», «I goint to kill you» o «You are dead», són algunes de les frases que els va cridar. La sorpresa real, però, se la van trobar quan van entrar a l’estança de l’hotel on dormia. Allà li van trobar un DNI i un permís de conduir britànic, un altre DNI i permís de conduir holandès i un DNI polonès, així com diverses targetes de dèbit falses. L’home havia creat una sèrie de webs on venia aquesta documentació falsa. A més, un cop els clients li havien comprat els documents falsos, no els hi enviava i aquests no podien reclamar perquè es tractava d’un negoci il·legal.