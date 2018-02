DA està disposat a cedir amb el titular del Consell d’Europa

El Grup Parlamentari Demòcrata està disposat a cedir en la problemàtica del Consell d’Europa. Amb els darrers canvis de titularitat, el Principat no respecta la paritat exigida per l’organisme internacional, ja que els dos membres són homes: Carles Jordana i Víctor Naudi. La solució és senzilla. Únicament cal canviar Judith Pallarés o Patrícia Riberaygua de suplents a titulars i el problema s’haurà esvaït. Fins ara, però, cap dels dos s’havia disposat a renunciar-hi.



El president demòcrata, Ladislau Baró, va posar una mica de llum ahir al conflicte. Segons va declarar, DA no tindrà «una actitud obstruccionista i mirarem de trobar una solució». «Intentarem no emular els comportaments d’excessiva obstinació que hi hagut dins dels interessos del grup mixt a l’hora d’articular tot el procés de reorganització», va afirmar. Baró va comentar que encara s’ha de reunir amb el grup, però va deixar entreveure que cediran amb el canvi entre Jordana i Riberaygua per tancar «un efecte secundari» de l’afer del grup mixt. «Si des de DA podem donar un cop de mà per arreglar-ho, ho intentarem», va dir, tot afegint que «ja posarem nosaltres el complement de flexibilitat que des del grup mixt no arriba».