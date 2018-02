Andorra, el país blanc que es col·lapsa quan neva

Dos cotxes bolcats, desenes de xocs entre vehicles, retencions quilomètriques a dins del país i a les carreteres que hi donen accés, alguna que altra caiguda a la via pública i hores i hores d’espera per poder agafar el transport públic. Aquest és un balanç –a gran escala– del que ha propiciat la neu durant els darrers dos dies.

Les precipitacions que van caure al llarg del cap de setmana i el dia d’ahir han deixat 50 centímetres de neu a les cotes altes i desenes de petits ensurts. Els més rellevants van ser dos accidents (un dissabte passat i l’altre ahir) que van finalitzar amb dos vehicles bolcats. El primer incident va tenir lloc a l’alçada d’Erts i es va produir quan un turisme de matricula espanyola es va sortir de la via (en principi per la neu) i va acabar precipitant-se al riu. Malgrat que els danys materials van ser força rellevants, no es va haver de lamentar cap ferit.

L’altre succés es va registrar a Sant Julià de Lòria, quan un vehicle desenfrenat va acabar caient des de la carretera de Nagol a l’aparcament del Camp Gran. En aquesta ocasió, però, el temporal va servir d’ajuda, ja que el pàrquing es trobava estranyament desert degut a la climatologia adversa. Per sort, tampoc es van haver de lamentar ferits.

A banda d’aquests dos accidents, la via va registrar ahir un xoc múltiple entre cinc vehicles a la zona de la Bartra, a Encamp. L’incident va ocasionar llargues retencions de circulació i –malgrat l’aparatositat dels fets– no hi va haver víctimes greus. Així mateix, durant gairebé tot el dia, les carreteres que connecten el centre amb les parròquies altes van registrar varis xocs de menor importància però que també van acabar formant cues de llarga durada.

L’obligació de dur equipaments es va anar modificant al llarg de tot el dia d’ahir, passant de la necessitat de dur-los des del centre (a primera hora del matí) fins a ser obligatori només a partir d’Erts i de les parròquies altes (ja durant la tarda). A més, el país va estar en fase tres (de cinc) d’alerta per allaus i els cossos especials i les mateixes pistes van fer diferents tirs preventius.

Indignació a les xarxes socials

En vista del col·lapse general que va viure el país, diversos ciutadans van recórrer a les xarxes socials per denunciar la situació i mostrar la seva indignació vers el fet que alguns residents i turistes s’encoratgin a sortit al carrer sense els equipaments obligatoris ni les proteccions de neu. I és que moltes de les retencions que es van formar també van venir propiciades per aturades o encreuaments al mig de la via d’alguns despistats que, en no portar cadenes ni rodes de contacte, lliscaven per la carretera com si d’un circuit de gel es tractés.

Alguns dels comentaris que es van poder veure van ser: «Carnet de conduir sobre neu amb examen, siusplau. Pel bé del país i de les nostres paciències!» o «és igual si portes rodes de contacte: igualment et menges les aturades».

D’altra banda, la neu d’ahir va obligar a anul·lar les activitats d’esquí escolar i a restringir l’accés a França per als vehicles de més de 19 tones. De fet, les vies d’entrada al país es van veure força afectades, i és que es van registrar retencions notables en diversos punts de la N-260 i a la C-16 entre Puigcerdà i Bagà. Les incidències van arribar a tal punt que alguns fronterers no van poder desplaçar-se als seus llocs de treball degut a les dificultats per accedir al Principat. Es preveu que durant el dia d’avui continu nevant a partir dels 900 metres.