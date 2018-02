La massa salarial del sector financer disminueix un 10%

La massa salarial anual acumulada a tancament de desembre de l’any passat es va situar en 918,4 milions d’euros, gairebé un 1% més que el 2016. Segons va especifica el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, aquest és un dels indicadors que mostren que el país està en fase de «recuperació econòmica».

En general, tots els sectors del mercat laboral van compartir l’augment de la massa salarial, l’únic que es va desviar de la corba de creixement va ser el financer, que –segons el ministre– fa dos anys que presenta números negatius. De fet, l’any passat va perdre prop «d’un 10% de la seva massa». Aquesta caiguda s’explica en part per totes les «adaptacions» que està patint el sector en matèria de transparència i de col·laboració. A més, ha deixat de ser un dels puntals de l’economia andorrana.

En aquest sentit, Saboya destaca que fins fa uns anys, el Principat era «massa fràgil, perquè depenia bàsicament de dos pilars i quan hi va haver problemes en un d’ells [el financer], el PIB se’n va veure ressentit».

Un atur de l’1,7%

Com indicador que, al parer de Saboya, mostra la salut econòmica del país també hi ha «el poc atur» que presenta Andorra. Per primera vegada, el Govern va donar ahir xifres de la població activa que no està treballant recollides a través de la metodologia que empren els països de l’entorn (l’enquesta). Fins ara, el mercat laboral comptabilitzava els inscrits al Servei d’Ocupació, que a finals de l’any passat se situaven en els 378, però en cap moment havia tingut en consideració a aquells que no constaven al servei i que tot i això estaven en recerca de feina.

A data setembre de l’any passat, l’atur del Principat era de l’1,7%, i es preveu que actualment aquesta xifra sigui molt menor. El ministre aprofita aquesta dada per comparar la situació laboral del país amb altres territoris, de fet, remarca que Andorra «està a nivells d’Alemanya o, fins i tot, per sota».

80 milions d’inversió estrangera

Saboya preveu tancar l’any 2017 amb 80 milions d’euros d’inversió estrangera i nous projectes de diversificació

Malgrat que no serà un reemplaçament, el ministre considera que part del buit que ha deixat el sistema financer es podrà omplir amb altres mercats i amb polítiques de diversificació econòmica. Precisament, una de les línies d’actuació que seguirà el Govern al llarg dels propers anys és la potenciació de la inversió estrangera. Saboya puntualitza que s’espera tancar el 2017 amb 80 milions d’euros provinents d’aquesta inversió. Tot i que són xifres molt «positives», la quantitat és una mica inferior als milions obtinguts els anys 2015 i 2016, ja que els ingressos provinents d’aquesta branca van ser de 97 i 98 milions, respectivament.

Pel que fa al nombre de peticions estrangeres que es van presentar per invertir al país, l’any passat en van ser 712, un 12% menys que fa dos anys i un 5% menys que el 2015.

Els 80 milions d’inversió representaran prop del 3% del PIB andorrà, i segons Saboya, part d’aquesta xifra vindrà donada pels inversors francesos, que l’any passat van veure augmentada la seva voluntat d’instaurar-se al país. Per contra, el mercat espanyol sembla que va disminuir una mica les seves perspecitves d’invertir al Principat. De cara a aquest any, «veurem quina és la tendència», remarca el ministre.

Futurs Projectes

Una de les empreses que està interessada en venir al país i formar part de l’obertura econòmica andorrana és l’Institut Oncològic Baselga, que vol portar els seus coneixements per formar part de l’activitat oncològica i de radioteràpia que s’implementarà en un futur.

En relació, Saboya especifica que l’Executiu continua tenint la voluntat de treballar en conjunt amb l’Institut i que en cap cas s’ha descartat comptar amb els seus serveis. El ministre també assegura que a hores d’ara es plantegen «quatre possibles escenaris» pel que fa al concurs públic que s’ha d’obrir per oferir un servei integral d’oncologia i que, tots ells, «tenen en consideració la radioteràpia. El que ens queda ara és definir els costos de les intal·lacions i les maquinàries, així com trobar el lloc» adient on s’haurà de donar aquest tractament. Però en tot cas, explica que veu totalment «compatible la convivència d’empreses privades amb el sistema de sanitat públic».

Altres inversors que volen apostar pel país són dos empresaris russos que tenen la intenció de comprar Aigües d’Arinsal i de fer un circuit de bicicletes nacional, entre d’altres projectes. Al respecte, Saboya comenta que tot el que sigui diversificació, «serà benvingut».

8,2 milions de visitants i un gener amb xifres històriques d’ocupació hotelera

El 2017 es va tancar amb 8,2 milions de visitants i una valoració molt positiva del sector turístic. Segons anunciar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, la tendència dels darrers anys mostra que el país acull cada vegada més turistes que pernocten (amb la conseqüent despesa que això implica) i menys excursionistes. L’any passat, Andorra va rebre un 8% més de turistes, passant de 2,8 milions el 2016 a tres milions el 2017. Mentre que els excursionistes, tot i que també van créixer, ho van fer en menor mesura, passant de 5,2 a 5,3 milions.

En termes generals, Saboya especifica que, si es mira vuit anys enrera, el 2017 va ser un dels millors anys a nivell de visitants. De fet, remarca que en els darrers quatre anys, el nombre de turistes anuals que arriba al país ha augmentat en gairebé 800.000 ciutadans.

El mes passat el sector va registrar una mitjana d’ocupació del 78%, la millor xifra dels darrers set anys

Les bones xifres també es traslladen a l’ocupació hotelera. Segons informa l’UHA, el mes passat el sector va registrar una mitjana d’ocupació del 78%, la millor xifra dels darrers set anys. La parròquia que va tenir millors números va ser Escaldes-Engornday, i és que els seus hotels van tenir una afluència del 90%. Per contra, Ordino va ser la que va presentar una menor ocupació (amb un 62%), seguida de Sant Julià (un 70%) i el Pas de la Casa (72%). Pel que fa a la resta de parròquies, Canillo va tancar el mes amb un 82% d’ocupació, la Massana amb un 78% i Andorra la Vella i Encamp amb un 83 i 81%, respectivament.