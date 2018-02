Solé, 41è a la cursa vertical de Puy Saint Vincent

La cursa vertical posava punt i final a la Copa del Món de Puy Saint Vincent (França). Jordi Solé finalment va poder participar-hi tot i els problemes que va tenir el dia anterior als isquiotibials que van obligar-lo a abandonar a la carrera individual.

Va completar la prova, que tenia un recorregut de 680 metres de desnivell, a la 41a posició marcant un registre de 31.15 minuts. Gerber Martín era 43è amb 31.35. Xavi Areny no va competir-hi per malaltia. El guanyador va ser el ceretà Kilian Jornet amb 27.09. L’esquiador català havia reaparegut a la individual després de superar la lesió. La segona plaça va ser pel suís Werner Marti (27.15) i la tercera per a l’italià Michele Boscacci (27.37). Van participar-hi 47 corredors. En categoria júnior Sergi Casabella va concloure a la 17a plaça amb 33.10. Carles Serra va ser 18è (33.36) i Arnau Soldevila 19è (33.59). El vencedor va ser l’italià Andrea Prandi amb 29.29. El van acompanyar al podi el suís Aurélien Gay (29.46) i el suís Patrick Perreten (30.07).