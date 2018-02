El cap d’Urgències serà apartat del servei

Després de nombroses queixes per part dels metges, infermeres i tècnics del servei d’Urgències, l’actual cap de l’àrea, el doctor Gómez Jimenez, deixarà de liderar el departament. El canvi es farà abans que arribi l’estiu i, segons han informat fons properes a l’hospital, encara no hi ha un possible substitut sobre la taula. De fet, es preveu que durant els propers mesos, Urgències funcioni només amb els dos coordinadors que hi ha actualment i que de cara a un futur s’obri una plaça per suplir el càrrec i acabar d’estructura tot el servei.

Malgrat que encara s’ha d’acabar de planificar el canvi de Gómez, la voluntat és que el professional no abandoni l’hospital i que continuï aportant els seus coneixements al centre. Tot i això, ho farà des d’una vesant més logística i encarada en l’àmbit de la recerca i la investigació. Les fonts també han assegurat que, en un principi, Gómez deixarà de tenir contacte amb l’àrea Urgències i es traslladarà a un departament totalment aliè.

El col·lectiu ho veu positiu

Davant d’aquesta notícia, el col·lectiu de professionals sanitaris d’Urgències celebra que s’hagin fet canvis i consideren que era totalment necessari «agafar un nou rumb, per tant, ho veiem positiu». Tot i això, «com ja vam comentar fa unes setmanes, fins el mes que ve no es començarà a notar una millora en el servei, perquè les dues incorporacions que s’han fet fins ara supleixen les carències però no són suficients».

Prioritat en el pacient banal

Un dels fronts oberts d’Urgències és el pacient banal, que presenta una malaltia o afectació lleu i menor a la d’un pacient que veritablement té una urgència.

En aquest sentit, el col·lectiu manifesta que s’estan fent reunions i que durant aquesta setmana es prendran mesures immediates per reduir el temps d’espera d’aquest tipus de pacient. Una de les solucions podria ser, per exemple, completar la plantilla d’Urgències en moments de més feina amb metges i professionals d’altres àrees. El que no es tocarà, segons el col·lectiu, és el sistema de triatge que va implantar Gómez i que a hores d’ara «ja està instaurat i acceptat».