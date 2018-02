Petició de 4,5 anys per vendre haixix en un club cannàbic

La Fiscalia de Lleida demana quatre anys i mig de presó i una multa d’11.000 euros per a tres persones que presumptament van vendre marihuana i haixix de manera irregular en un club de cànnabis de la Seu d’Urgell. Es tracta d’un veí del Masnou, de 41 anys, un de 36 anys i nascut a Sant Boi de Llobregat i un tercer de 25 anys i procedent d’Alacant, segons informa RàdioSeu.



Els Mossos d’Esquadra van localitzar en una inspecció al local, el juliol de 2016, 523 grams de marihuana i 35 d’haixix, una part dels quals estaven preparats en bosses per a la seva distribució. Segons es desprèn de la investigació, les substàncies no es venien només a les persones associades al club sinó de manera general i, a més, s’hauria permès el seu consum fora de l’espai. La vista oral està prevista pel proper 22 de febrer a l’Audiència de Lleida.



Els fets es remunten al juny de 2014, quan es va constituir l’associació cannàbica A Medical Grass, de la qual l’acusat n’era tresorer i, posteriorment, president. En un primer moment, des de l’entitat van assegurar que el consum de la substància es feia amb finalitats saludables i un any més tard van informar que la seva activitat corresponia a un «club social privat de fumadors de cànnabis». El Ple de l’Ajuntament de la Seu, però, els va denegar definitivament la llicència d’obertura l’abril de 2016, fet que es va notificar als acusats l’1 de juliol del mateix any.



En la inspecció del local de la Seu, s’hi van trobar bàscules de precisió, diners en metàl·lic i un llistat de vendes, entre d’altres objectes. La fiscalia els acusa d’un delicte contra la salut pública, al qual s’afegeix el d’associació il·lícita per a la persona que presidia l’entitat. En aquest cas, en demana tres anys de presó i vuit d’inhabilitació en càrrec públic, a més d’una multa de 18 euros al dia durant vint mesos.