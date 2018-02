Un relat postapocalíptic guanya el Concurs de contes de Nadal

El relat postapocalíptic d’Yvan Lara es va erigir ahir al vespre com a guanyador en la categoria d’adults del 30è Concurs de contes de Nadal. És tracta d’un text molt original pel tema, ja que posa en escena personatges literaris i de ficció que discuteixen si el Nadal mereix ser celebrat. El conte es titula Christmas reloaded. La finalista del mateix grup es va recórrer a la realitat diària per escriure L’entrevista, un conte durant el qual el protagonista busca feina i que va agradar al jurat per la narració àgil i els diàlegs ben treballats.

Petites grans plomes

El certamen també va reconéixer els escriptors de les categories alevins, infantil i juvenil, tot i que el primer premi d’aquesta últim grup va quedar desert per no ajustar-se als requisits formals ni de qualitat, segons van explicar els organitzadors.

La guanyadora dels alevins va ser Júlia López amb un conte de tradició pirinenca mentre que la finalista, Berta Clotet, es va centrar en la solidaritat nadalenca. Pel que fa als infantils, Anahí Leguizamón va guanyar mentre que Roger Gribert es va quedar a les portes. El finalista del grup juvenil, Òscar Pichel, va perfilar un Nadal enmig del Carib. Els guanyadors de totes les categories gaudiran d’un viatge mentre que els finalistes ho faran d’un xec per a la compra de llibres de 250 euros.



Tots els textos guanyadors es publicaran en un llibre a finals d’any, juntament amb els de l’edició anterior en el que serà el 16è volum de contes amb origen al concurs.