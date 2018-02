L’oposició veu improvisació per tal d’impedir la vaga

Els partits de l’oposició consideren que el Govern està improvisant plantejant l’opció negociadora als sindicats i critiquen fortament que es prevegi la possibilitat d’introduir canvis a la nova llei de la Funció Públia mitjançant esmenes fetes, només, pel grup demòcrata.



El president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, va apuntar que voler corregir el text per via d’esmenes «ens sorprèn perquè la llei encara no està a tràmit parlamentari i no entenem per què el Govern passa la responsabilitat al grup parlamentari demòcrata». Per això ho considera «un últim intent per veure si els sindicats desconvoquen la vaga. Per a ells la millor opció és obrir un debat pausat i no entrar a tràmit parlamentari el text.



Des d’SDP es va ser molt crític amb la proposta plantejada pel Govern. El secretari d’organització de la formació, Joan-Marc Miralles va lamentar «la manca de separació de poders» perquè segons ells, si les esmenes les ha de fer DA, el Govern «s’està atribuint tots els poders». Això els porta a preguntar-se «perquè serveix el Consell General» i creuen que «hi ha un menysteniment cap als consellers generals». Per la seva banda, el conseller general, Víctor Naudi, va aclarir que encara que hi hagués possibilitat de fer esmenes tampoc serviria de massa perquè el plantejament del text no respon a la voluntat de millorar la Funció Pública. Alhora es va mostrar preocupat pel fet que el nou text comporti la pèrdua de la figura del funcionari i creu que això farà augmentar les despeses públiques perquè s’hauran de contractar més treballadors externs.



Per últim, des de les files del PS, la consellera general, Rosa Gili, va apuntar que «és molt curiós que hagi de negociar el Govern si la feina l’ha de fer el grup parlamentari demòcrata». Per a ella això comporta que l’Executiu «s’està rentant les mans» de la qüestió. Sobre el fet que s’anunciés que les esmenes serien treballades per DA i no es tingués en compte les aportacions que podrien fer la resta de grups de l’oposició, va apuntar que «ja estem acostumats a la manera de fer del Govern de DA que moltes vegades escombren les nostres esmenes i ni les tenen en compte».



De la mateixa manera es va mostrar escèptica pel que fa a la tendència negociadora que sembla que finalment s’ha instaurat i va exposar que «intentar solucionar això ara, i a cop calent, és complicat».