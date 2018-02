Areny obté el cinquè millor temps abans de l’anul·lació de l’esprint als Europeus

Els Campionats d’Europa d’esquí de muntanya que es disputen a la falda del volcà Etna van començar ahir amb una gran actuació de Xavi Areny en la disciplina esprint. El corredor de l’equip nacional de la FAM va protagonitzar una carrera impecable i va obtenir el cinquè millor temps en la fase classificatòria... I fins aquí. També hi havia programats per ahir els quarts de final, les semifinals i la final de les categories sènior i espoir, però ventades de fins a 110 km/h van forçar la suspensió de la jornada inicial.

«Vam començar que semblava que estiguéssim a Salou, havies d’anar en màniga curta», va explicar el tècnic Ferran Vila, «però les condicions climatològiques aquí són molt inestables i de cop i volta va irrompre un temporal que va fer fins i tot saltar els cronos i de tot».

El millor exponent tricolor en aquesta disciplina serà cap de sèrie als quarts, que podrien ser diumenge

Així doncs, s’ha de buscar un altre dia i tot i que la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF) s’havia guardat el diumenge justament per si succeïa això. El problema és que per avui (vertical) i demà (individual) tampoc és que el sol estigui molt per la labor d’aparèixer per Piano Provenzana.

Sigui diumenge o un altre dia, l’esprint dels Europeus es correrà i el cinquè lloc a les classificatòries d’Areny li permetran ser cap de sèrie i no haver de batallar amb els millors exponents d’aquesta disciplina. En un format similar al de la Copa del Món d’snowboardercross, seran cinc series als quarts de final per grups de sis corredors però entre ells no estaran Jordi Solé i Gerber Martín, que com els representants tricolors en espoir, Euan Prieto i Marc Font, no van aconseguir classificar-se.

Pel que fa a la categoria júnior, cap dels tres representants de l’equip de la FAM tampoc van superar les semifinals. «Hi havia baixades complicades i banyeres que frenaven que han perjudicat als nostres corredors. Esperàvem que almenys un dels tres passés a la final i no ha pogut ser, així que haurem de treballar més aquesta disciplina», va apuntar Vila. Sergi Casabella va finalitzar el 15è, Carles Serra el 19è i Arnau Soldevila el 23è.

Per últim, en la categoria cadet l’objectiu no estava relacionat amb el resultat, sinó amb adquirir experiència. Amb tot, Andrea Sinfreu va deixar la seva empremta acabant la classificatòria la cinquena de deu participants i en la final es va haver de conformar amb el sisè llocmentre que Oriol Olm va ser el 14è de 20.

Moreno fa altre top-10 a Pila i acaba segona en sub-18

Cande Moreno va tornar a situar-se entre les 10 millor classificades a l’estació italiana de Pila. Dimecres va ser una vuitena posició al descens –i la primera vegada que aconseguia un top-10 en una cursa FIS lluny del territori català, andorrà i sudamericà, on ha anat a fer la pretemporada– i ahir va ser un desè lloc al supergegant a 1,3 segons de la guanyadora, la corredora sueca Lin Ivarsson. A més, la jove promesa de la FAE va repetir la segona posició del podi en la categoria sub-18 i també va tornar a quedar per davant de Carmina Pallàs, que va obtenir la 13a plaça.

En l’altre supergegant es va imperar més la lògica; Pallàs va recuperar la seva millor versió i va acabar la sisena a mig segon de la primera, la italiana Sofia Pizzato, i Moreno va ser la 39a, tot i que afectada per la caiguda d’una corredora que sortia abans que ella i que amb el vent li va deixar una pista on li va costar agafar velocitat.

En l’eslàlom posterior que marcava la combinada, Pallàs va optar per descansar i no disputar-lo, mentre que Moreno va lluir-se per fer-se amb la 18a posició final. a 3.41 de la vencedora, la italiana Elisa Fornari.

I pel que fa a Sarntal, també a Itàlia, els andorrans continuen acumulant experiència en la Copa d’Europa. Mati Vargas va acabar el 66è en el supergegant a 2.81 del guanyador, el suís Gian Luca Barandun, i Joaquim Rodríguez es va haver de conformar amb la 84a posició, a gairebé set segons del vencedor.

Esteve, a punt per als 50 quilòmetres clàssics

Irineu Esteve tancarà dissabte a partir de les sis del matí la participació d’Andorra en els Jocs Olímpics de Pyeongchang amb la disputa dels 50 quilòmetres estil clàssic sortida massiva, distància que no ha disputat mai.

L’esquiador de fons tricolor ha estat fent proves de material els últims dies i ha baixat ja la càrrega d’entrenaments per afrontar la seva darrera cursa a Corea del Sud sense arrossegar cansament i càrrega de cames: «Tècnicament m’estic trobant bastant bé i de ritme crec que estem bé, però veurem com surten els 50 quilòmetres. Espero poder anar bastant cursa, per no dir gairebé tota, en el grup de davant i si puc fer-ho, sortirà probablement una bona prova. Sinó, tocarà patir i a veure on podem estar. Però les sensacions són bastant bones», va apuntar ahir.

El tècnic, Joan Erola, va explicar que la preparació en vista als 50 quilòmetres estava sent bona, sense cap contratemps i apuntava que Esteve «està tranquil». «El veig bé; no deixa de ser la primera cursa de 50 quilòmetres que fa i té una mica, no diria que de por, però sí de respecte perquè és molt llarga. Amb tot el veig concentrat i amb ganes de fer-la. De moment, tot va bé. Si tenim sort i un bon material penso que també podrà fer una bona cursa».

Després dels 50km quedarà una altra de 30 i demà tocarà la cloenda dels Jocs del 2018.