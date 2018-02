Ja és una realitat la primera lliga de videojocs d’Andorra, l’anomenada WhatYouPlay LVA. La seva data de llançament està prevista per al proper 17 de març. El tret de sortida es farà aquell dia a l’Illa Carlemany, on es disputarà el draft que ha de determinar els 64 jugadors –32 de cada competició– que acabaran participant a la LVA. Amb el naixement d’aquesta lliga, es vol incentivar els e-sports al Principat i incrementar el nivell dels competidors per professionalitzar el sector i crear un ecosistema entre les empreses del país, jugadors i competicions.

L’organització potenciarà la celebració d’esdeveniments presencials

Mentre que es preveu desenvolupar una competició de format similar a qualsevol altra lliga d’esports –gestionada i supervisada per un equip especialitzat d’administradors i àrbitres que estan per garantir un joc net–, el que es vol potenciar al llarg dels tres mesos que duri és l’organització d’esdeveniments presencials perquè els jugadors puguin posar-se cara i compartir experiències en primera persona. Darrere d’aquesta iniciativa, hi ha l’objectiu de crear noves divisions per incrementar els competidors de la lliga i ampliar les plataformes i disciplines competitives de videojocs amb un sistema d’ascensos i descensos que han d’oferir més competitivitat i regulació del nivell de cada divisió.

El que serà realment imprescindible d’entre tots els esdeveniments presencials que es proposin és la gran final, en què els setze millors jugadors de la lliga regular s’enfrontaran en un torneig amb eliminatòria directa. El guanyador rebrà el títol de campió de la LVA i els altres finalistes seran premiats amb obsequis dels patrocinadors i partners de la WhatYouPlay LVA.

Videojocs seleccionats

Clash Royale i Fifa18 són els elegits per a aquesta primera temporada de la lliga andorrana. El primer és un joc gratuït d’estratègia que es juga amb el mòbil o tauleta a temps real; es tracta d’un u contra un amb els personatges de Clash of Clans i l’objectiu és destruir les torres i els castells de l’adversari en batalles que tenen una durada d’entre un i quatre minuts. Si l’anterior és el joc dels amants de la lluita virtual, el Fifa18 és el videojoc per excel·lència dels amants del futbol. Aquesta edició ofereix l’estil de joc personalitzat de cada equip, noves posicions de jugadors i substitucions més ràpides. I darrere de la lliga hi ha l’empresa andorrana WhatYouPLay, dedicada a l’organització de competicions professionals d’esports electrònics.

Així doncs, els aficionats d’ambdós videojocs tenen una cita ineludible el 17 de març per demostrar les seves aptituds en públic i aconseguir una plaça per a aquesta competició, la primera lliga de videojocs d’Andorra.