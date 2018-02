Els alumnes aprenen com actuar davant de les allaus

Les allaus a Andorra són un fenomen força habitual en aquesta època de l’any i, per aquest motiu, el Servei de Meteorologia, juntament amb el Cos de Bombers i de Banders, ha engegat aquest curs un projecte per conscienciar els alumnes de primària del seu perill. El programa s’emmarca en l’àrea de Formació Andorrana i s’ha desenvolupat al llarg de quatre sessions, celebrades entre el gener i el febrer a diferents indrets del Principat. Hi han assistit un total de 150 alumnes de cinquè curs de primera ensenyança i precisament ahir va fer-se l’última classe, en què participaven els alumnes del col·legi Janer.

Al llarg de les jornades formatives, els tècnics del Servei de Meteorologia van ensenyar als alumnes com distingir els tipus de neu que es troben en unes i altres capes, tot fent talls a la neu en zones on hi havia molt gruix per tal de poder apreciar-ne les diferències. A més, van explicar-los com s’han d’interpretar les dades que ofereix una estació meteorològica o el butlletí de perill d’allaus.

Per la seva banda, el Cos de Banders va fer una xerrada als alumnes perquè entenguessin quina és la seva funció quan han d’intervenir en preventius d’allaus, a més d’explicar-los els protocols de seguretat necessaris que es fan abans de cada sortida de neu. També els van donar a conèixer les diferents tipologies d’allaus i com es fan mesuraments sobre el terreny. Finalment, el Cos de Bombers va impartir classes per donar eines sobre com actuar en cas de ser testimonis o víctimes d’una allau. I també va facilitar als alumnes informació sobre el material específic a l’hora de fer activitats a la muntanya a l’hivern.

Després que ahir finalitzés aquesta primera experiència conjunta entre el Servei de Meteorologia, els bombers i els banders per tal d’educar els més joves en les activitats de l’hivern a l’aire lliure, els participants van expressar que el resultat obtingut en la formació es pot qualificar de positiu.