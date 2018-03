Les matriculacions van créixer un 10% al febrer

Malgrat que durant el febrer van registrar-se un 14,6% de vehicles de gasolina i un 5,2% de gasoil, també va haver-hi matriculacions d’automòbils de baix consum: sis sense carburant, cinc d’híbrids de gasolina endollable, tres de 100% elèctrics i dos mes d’híbrids però de gasolina no endollable. Aquestes xifres contrasten amb les del període corresponent a l’any anterior, quan van matricular-se’n 5, 2, 1 i 5 de cada tipus, respectivament. Sumant els dos primers mesos del 2018, els vehicles de gasolina van créixer un 26,7% respecte el gener i el febrer del 2017, i van produir-se vuit matriculacions més de 100% elèctrics, set més d’híbrids de gasolina endollable i dos més del grup sense carburants. Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any, va constatar-se una variació mensual a l’alça en els darrers dos mesos i al mes de febrer va situar-se en nou dècimes positives. Tots els grups de vehicles, no obstant, van experimentar una tendència a la baixa, a excepció de les motocicletes i ciclomotors, que va ser positiva en els darrers tres mesos.

Les matriculacions de vehicles van augmentar en un 10,3% al febrer respecte al mateix mes de l’any anterior. En total, van registrar-se 322 noves matriculacions, segons les dades que va publicar ahir el departament d’Estadística. Tot i així, només van créixer les referents als turismes, en un 19,8%, mentre que les de motocicletes i ciclomotors van reduir-se, amb sis vehicles menys; igual que les de camions i camionetes, amb cinc menys; i la del grup d’altres, amb un menys. Pel que fa a les matriculacions dels dos primers mesos d’aquest any, van augmentar en un 14,2% respecte el mateix període de l’any anterior.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació