El Govern recorrerà la sentència que l’obliga a indemnitzar a Robert

El Govern recorrerà la sentència del Tribunal de Batlles que dona la raó a Francesc Robert i considera que la seva destitució com a director general d’RTVASA és contrària a l’ordenament jurídic. Així ho va anunciar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca. La decisió de la justícia condemna al Govern a pagar una indemnització de més de 82.500 euros. Amb tot, la decisió no és ferma i, per tant, el Govern la pot recórrer al Tribunal Superior en un termini de 13 dies hàbils. Cinca va exposar ahir que la destitució es va deure a una «pèrdua de confiança i, valgui la redundància, enteníem que es tractava d’un càrrec de confiança, per la qual cosa se’l va acomiadar».



Francesc Robert va ser cessat com a director d’RTVASA el 17 de febrer del 2014 i en considerar que se li havia vulnerat la llibertat d’expressió, va decidir presentar una demanda per la via civil. En primera instància la justícia li va donar la raó, però el Govern va recórrer i posteriorment, el Superior va tombar les pretensions de Robert per la forma, al·legant que la via civil no era competent, però no va entrar en el fons. Així doncs, el setembre del 2017 va tornar a demandar la societat pública però per la via administrativa.