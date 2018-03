Viatges Regina nota millores operant amb TSA

Albert Vinseiro, el gerent de Viatges Regina, l’agència de viatges que va trencar amb l’operadora francesa Twin Jet, adherida a Air France, es mostra molt satisfet de col·laborar des de la setmana passada amb l’operadora andorrana TSA. Una seixantena de persones han volat des de l’Aeroport d’Andorra - la Seu d’Urgell cap a Palma de Mallorca i Madrid durant els dos primers dies d’activitat de Viatges Regina després del canvi de companyia. Els primers vols es van enlairar divendres amb total normalitat i puntualitat, igual que els programats per ahir.



El trencament amb la companyia de França ve motivat per diversos problemes operacionals i de comunicació, tal com va explicar Vinseiro. «Estem encantats. Es demostra que havíem de fer el canvi de companyia», va apuntar el gerent. «Es nota la millora en el fet que els passatgers han pogut arribar al destí i en la fàcil comunicació amb la companyia, que és més propera i coneix més el territori on opera», va dir Vinseiro.



Durant el dia d’ahir, van volar 32 persones. Tal com va passar el divendres, com que s’utilitza un avió de vuit places, es van fer dues rotacions de Palma cap a la Seu. En la primera es van transportar cinc passatgers i en la segona, vuit. En el trajecte de la Seu cap a Mallorca, es va comptar amb sis passatgers. A Madrid van volar sis persones i de la capital espanyola a l’aeroport de la Seu van arribar-ne set. «És una xifra de passatgers una mica superior a la del divendres», va dir el gerent.



Pel que fa als vols cap a Marsella, aquest cap de setmana no se’n va fer cap, però de cara al proper, se’n preveu algun. «No tenim dades exactes de passatgers. El turisme de neu és bastant imprevisible i les reserves es fan d’un dia per l’altre», va subratllar Vinseiro. Com que l’avió està basat a la Seu, es rebotaran els passatgers cap a Barcelona i d’allà cap a Marsella.



Els vols sortiran cada divendres i diumenge fins el dia 1 d’abril, però l’objectiu de Viatges Regina és donar continuïtat a l’acord. «A partir de principis d’abril, esperem que si donem fruits, puguem tenir algun dia una línia permanent», va desitjar Vinseiro.