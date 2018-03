Urbans d’Escaldes diuen tenir «por» d’anar a treballar

Els urbans d’Escaldes-Engordany que s’han querellat contra els seus caps asseguren que «tenim por d’anar a treballar» perquè «no sabem que passarà», van explicar fonts dels afectats a l’ANA. «Venim a treballar per educació» però sovint, «tot i que fem les coses bé, ells detecten que no» i s’obren expedients, van denunciar. I la situació no ha canviat des que van decidir presentar les querelles.



Per mirar de redreçar la situació el comú incorporarà un nou director extern per al Servei de Circulació que començarà a treballar després de les vacances de Setmana Santa. Així ho van confirmar fonts comunals que van detallar que la proposta ja feia temps que es treballava si bé la interposició de la querella per part de 13 agents contra els seus caps ha accelerat la decisió. El nou responsable del Servei de Circulació s’incorporarà com a càrrec de confiança. Amb tot, des de la corporació no s’han volgut fer públiques més manifestacions i es van remetre al comunicat emès dilluns en què es va reiterar «la confiança» cap als dos comandaments i es va garantir que «no se’ls apartarà dels seus llocs de treball en tant que es considera que en cap moment s’ha produït cap acte que pugui posar en dubte l’exercici de les seves funcions».

Minoria

La consellera de la minoria del PS al comú, Cèlia Vendrell, va valorar de forma «positiva» la decisió d’incorporar una persona externa per mirar de reconduir la situació que viu el servei. Vendrell va posar en relleu que fa dies que segueix amb preocupació la situació dins del cos d’urbans de la parròquia i que havia parlat del tema tant amb els cònsols com amb responsables del departament de Recursos Humans. «Em preocupa i ja en una comissió tant el Marc Magallón com jo vam demanar saber què estava passant», va explicar. «Arran de la conversa ja vaig dir que trobaríem encertat que s’intentés agafar una persona externa per mirar de reorientar la situació», va comentar la consellera.



De fet, Vendrell creu especialment positiu el fet que «de forma temporal es pugui posar ordre i veure per què hi ha aquest malestar».



Sobre l’acció judicial presentada per 13 urbans, va voler ser prudent fins que no tingués més informació i poder parlar amb els implicats. Tot i això sí que va indicar que «tenen tot el seu dret a plantejar aquesta denúncia si se senten en aquesta situació».

Cal recordar que els querellants han denunciat «coaccions i amenaces» per part de la cap del servei i de l’oficial. Fonts dels agents de circulació afectats van indicar que la situació feia anys que durava i que s’havia arribat a tal extrem que fins i tot «tenim por d’anar a treballar». Així van lamentar que de seguida que es considera que s’ha fet una cosa malament «s’obren expedients». El malestar ha comportat fins i tot que hi hagi agents que hagin deixat el cos o que actualment es troben de baixa per motius «psiquiàtrics» a causa del tracte que reben a la feina.

Retard en les mesures

De la seva banda, el conseller liberal, Marc Magallón, ja havia explicat a EL PERIÒDIC que estaven al corrent de la situació des del novembre i que potser s’havia d’haver actuat abans per mirar de corregir la situació. «Era el novembre quan en vam parlar. Potser anem un pèl tard, si s’hagués fet quelcom abans potser s’hauria evitat arribar a la querella», va dir.