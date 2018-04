Mobilitat registra trànsit dens però menys que en altres temporades

El trànsit de vehicles durant la Setmana Santa ha estat constant i dens, però sense arribar al nivell de retenció d’altres temporades. El departament de Mobilitat donarà dades definitives avui, però ja va anunciar que la previsió era que entressin uns 88.000 vehicles. El divendres i el dissabte de la setmana passada van ser els dies que es van viure més retencions d’entrada al país. El dissabte es van registrar cues de fins a 16 quilòmetres.



Pel que fa a la situació d’ahir, els visitants que van marxar del Principat per la frontera hispanoandorrana van haver de patir cues de fins a dos quilòmetres. La retenció va començar a les 11.30h i la circulació va tornar a ser fluida a partir de les 14.30h, aproximadament. Al migdia, un accident en territori francès, a la carretera RN-22, va provocar retencions a Andorra. L’accident es va produir a les 12.00h i va involucrar un cotxe i una moto. Al voltant de les 13.30h es va tallar la carretera en els dos sentits de la marxa. El tall es va allargar dues hores i va generar cues de fins a cinc quilòmetres per als cotxes que volien sortir del Principat en direcció cap a França.



Durant el diumenge, hi va haver congestió a la carretera N-145 en direcció cap al Principat a partir de les 12.00h. Mobilitat va registrar al matí nou quilòmetres de cua en aquesta carretera i d’entre dos i tres quilòmetres a l’entrada de Sant Julià de Lòria. El moment més crític de l’operació retorn d’ahir per la frontera del Riu Runer es va produir entre les 11.30h i fins a les 15.00h. Pel que fa a la retenció provocada per la baixada dels esquiadors de les pistes, es va generar la cua habitual, a partir de les 16.30h i fins a les 19.30h.