El Liceu porta a Andorra una sessió «per trencar mites»

El director de territori del Gran Teatre del Liceu, Pol Avinyó, i el director de Cinemes illa Carlemany, Jordi Torres van presentar ahir una iniciativa gratuïta «per trencar mites sobre l’òpera», segons la va definir Avinyó. La proposta tindrà lloc el proper dia 19 a les sales del centre comercial i començarà a les 20.00 amb una xerrada pedagògica introductòria a l’obra L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti. «Explicarem l’argument i desmitificarem els divos, també compartirem anècdotes perquè la gent vegi que l’òpera és una representació més popular del que es pensen i també més accessible del que es creuen», va explicar el director de territori. Seguidament, a les 21.00, el públic podrà gaudir de la representació de l’obra, amb el muntatge de Mario Gas, una versió que «al Liceu s’ha reposat fins a tres vegades», va destacar Avinyó.

Propòsit

«Un dels nostres objectius fundacionals és fer difusió de l’art i que la gent perdi la por a venir a l’òpera», va assenyalar el director de territori del Liceu, alhora que va recordar que la majoria de la població ha vist fragments d’una òpera «però trobem a molta gent que mai ha vist una representació sencera i és un pas molt important trencar aquesta barrera i convidar-los a aquesta projecció». Per trencar aquesta distància, Avinyó presentarà a la xerrada del dia 19 la realitat dels cantants d’òpera, al voltant dels quals sempre hi ha rumors d’aires de superioritat i costums extravagants: «Els cantants no són tan divos com la gent es pensa, n’hi ha molts d’accessibles i que, fins i tot, responen ràpidament als seus seguidors a través de les xarxes socials».



A més, Avinyó va afegir que «el màxim objectiu seria que, almenys una vegada l’any, cada una d’aquestes persones que assistiran a la projecció vinguin a una òpera al Liceu, perquè és un dels 15 teatres de gènere líric més importants del món i està a només dues hores i escaig de casa». Entre les properes activitats que la institució es planteja per escurçar la distància amb el Principat, el representant del Liceu va avançar que estan analitzant la possibilitat de fer tours guiats a l’edifici de les Rambles en grups organitzats des d’Andorra.



Avinyó va considerar que L’Elisir d’amore és «un bon títol per iniciar-se en l’òpera perquè és mediterrània, molt propera i bromista» però, no obstant això, també apte pels amants del gènere i habituals dels teatres perquè «és un títol molt estimat que ningú es cansa de veure».

Liceu a la fresca

El director de territori del teatre va aprofitar la trobada amb mitjans per explicar que estan enllestint els detalls per tal de tornar a portar el Liceu a la fresca a Andorra de cara al període estival.

De moment, treballen amb la data del 16 de juny per organitzar una sessió simultània de projecció en directe d’una obra del Liceu que es podria veure a diferents parròquies del país. En aquest cas, caldrà comprar entrada però el preu i llocs de venda encara no estan definits.

L’any passat, la iniciativa del Liceu a la fresca va arribar l’any passat fins a 160 pobles diferents d’arreu de l’Estat espanyol, sobretot de Catalunya, però també a les Illes Balears, País Valencià, Madrid o Valladolid, així com a Andorra. Aquest estiu el teatre vol que la difusió al Principat de la iniciativa sigui encara més gran.

El públic vol els clàssics

«Sí que hi ha òperes modernes i, de fet, per a la propera temporada, el Liceu programa una estrena mundial però el públic acostuma a demanar les obres clàssiques, volen les que coneixen, sobretot els espectadors de nivell inicial», va assegurar Avinyó.

«També és veritat que a algunes de les obres estrenades fa deu o 20 anys encara no els hem donat el temps perquè tinguin una àrea coneguda que es converteixi en un clàssic, els falta madurar», va valorar el representant del Liceu.

De la mateixa manera va recordar que no tot allò que sigui clàssic és garantia d’èxit, ja que «hi ha moltes obres que van caure en l’oblit i no perquè no siguin de qualitat, potser les podríem recuperar però al final hem de fer una mica el que ens demana el públic», va revelar el director de territori del Gran Teatre del Liceu.