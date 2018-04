Acord per repartir les transferències tombades pel TC

Malgrat algunes discrepàncies i la demanda d'alguns cònsols per repartir els diners segons altres criteris, comuns i Govern han arribat a un acord definitiu perquè les partides econòmiques de la Llei de transferències tombades pel Tribunal Constitucional (TC) es reparteixin a parts iguals entre tots les parròquies. Això vol dir que, pels propers dos anys, els 4,4 milions d'euros que han quedat invalidats arran de la suspensió de diversos articles de la llei es distribuiran en set parts, és a dir, prop de 630.000 euros més per cada comú. A partir del 2020 aquesta xifra s'augmentarà fins a una mica més enllà dels 6 milions a repartir a parts iguals, ja que la llei donava una transitòria de dos anys. D'aquesta manera, el Govern dona per tancades les converses amb els comuns i presentarà aquesta proposta al Consell General, que ha d'aprovar per majoria qualificada la reforma de la llei, que elimina els articles tombats pel TC. “És la manera més encertada i la més equilibrada per a tothom, tot i que alguns comuns volien una distribució dels diners invalidats pel criteri de territori o població”, ha explicat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols d'aquest dimarts al matí.