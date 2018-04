Càrregues explosives a Arinsal per provocar allaus

L’equip de l’estació de la Massana manté les tasques de seguretat i manteniment dels dos dominis de la parròquia malgrat haver acomiadat la temporada el proppassat diumenge. Les precipitacions de les darreres hores han deixat gruixos de neu d’entre 40 fins a 70 centímetres, amb la qual cosa el nivell de risc d’allaus ha incrementat. En vista d’això, el grup d’artificiers ha posat en marxa el Pla per al desencadenament artificial d’allaus (PIDA) amb l’objectiu que la zona sigui segura per a tothom que s’hi mogui, siguin esquiadors de muntanya, visitants o el mateix equip de treballadors.

Tot i que l’estació de Vallnord – Pal Arinsal ja ha tancat les seves portes al públic fins a posar en marxa la temporada de Vallnord Bike Park la Massana el 19 de maig vinent, els equips de l’estació segueixen treballant en les seves instal·lacions per tal de condicionar-les per a l’estiu però, sobretot, per garantir la seguretat a la muntanya. Les nevades dels darrers dies han fet que els gruixos als camps de neu de la Massana se situïn pel voltant dels dos metres, per la qual cosa s’ha vist incrementat el perill de despreniment d’allaus. Amb la finalitat d’evitar-ho, aquest dimecres s’ha activat el PIDA al sector d’Arinsal.

El grup de písters especialitzats en artificis de l’estació, en companyia de l’helicòpter, han efectuat detonacions a les muntanyes d’Arinsal per tal de provocar allaus de manera controlada i prevenir un desencadenament sense supervisió. Així, s’han llençat un total de 12 descàrregues explosives mitjançant el sistema de tirs Gasex. Sis d’aquestes detonacions han resultat en allaus, amb la qual cosa la zona queda segura enfront de despreniments arran de l’abundància de neu.

A banda del PIDA, diàriament l’equip de l’estació col·labora amb Protecció Civil de manera que es garanteix la seguretat viària a la carretera que dóna accés al sector Arinsal de Vallnord, un dels punts més problemàtics en situacions de vent i meteorologia desfavorable. Amb tot, i malgrat l’absència d’activitat continuada, el camp de neu és segur per als visitants que continuen acudint a Arinsal, com ara esquiadors de muntanya o el mateix equip de treballadors.