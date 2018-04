L’ajut als ramaders s’apuja un 3% després de 10 anys congelat

Les ajudes públiques a la ramaderia s’han apujat un 3,1% aquest any, després d’una dècada congelades. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ho va anunciar ahir en el marc de la setena Fira Concurs de mascles de la raça bruna i de la subhasta de vedells. L’augment de les subvencions es va decidir dimecres, en l’última sessió del Consell de Ministres.



La revisió a l’alça d’aquesta partida s’aplicarà als imports de càlcul per als ajuts al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, al dall dels prats i a la producció de productes de qualitat controlada. En total, les subvencions fixades al pressupost d’aquest any suposen prop de 2,5 milions d’euros, que es destinen al conjunt del sector de la ramaderia.



A més, Calvó va avançar que també es va aprovar l’augment de les quantitats de pinso lliure de deduccions per als bovins. Passarà dels vuit als nou quilograms per animal engreixat al dia, fet que posarà facilitats al ramaders a l’hora d’importar producte. Aquesta mesura és una de les demandes que l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra va transmetre a l’Executiu.



Calvó va agrair la feina dels ramaders per continuar oferint un resultat final de qualitat. «Segueix sent el producte amb més solvència del territori», va comentar la demòcrata. «Sense els ramaders no es podria haver fet la Fira», va destacar.

Els ramaders, insatisfets

Des de l’Associació de Pagesos i Ramaders, l’increment del 3,1% es considera «insuficient», en paraules del president de l’entitat, Xavier Coma. «Després de deu anys sense tocar-ho, ara es fa un petit canvi. Entre un 3% o res, benvingut sigui el 3%, però continua sent poc significatiu», va assegurar Coma. El portaveu de l’ens va afegir que estan mantenint trobades amb el Govern i treballant amb el Departament d’Agricultura perquè el pressupost de l’any vinent tingui més en compte l’actualització dels ajuts respecte al context que viu el sector, que ha patit un augment de les despeses en els últims anys, tal com va admetre Calvó i Landry Riba, director d’Agricultura.



En aquestes reunions s’estan estudiant altres reivindicacions dels pagesos i ramaders. «Són demandes més tècniques, serrells que s’han d’acabar de perfilar», va dir Coma, que va preferir no parlar d’aquests reclams secundaris perquè les negociacions estan encara en una fase inicial.



Sobre la mesura del pinso lliure de deduccions, Coma es mostra més satisfet. «Nou quilos s’adapten més a la pràctica ramadera que hem tingut sempre aquí, són criteris tècnics que s’havien de modificar per adaptar-los a l’especificitat de cada territori», va assegurar. Sobre els efectes que tindran les noves mesures al sector, Coma va dir que «el temps ho dirà».

Projecte dietaPyr

Durant l’acte, Riba va mencionar la iniciativa DietaPyr com una peça clau en la continuïtat del projecte de selecció de la raça bruna. El projecte es va posar en marxa al febrer i durarà tres anys. Permetrà millorar el coneixement tècnic «amb l’anàlisi dels valors afegits que proporciona la cria de la ramaderia bovina al Pirineu, de forma tradicional, en contraposició a la cria intensiva, i l’impacte sobre la salut dels consumidors en diferents freqüències de consum».