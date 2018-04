El CV Encamp veu inviable l’ascens sense suport econòmic

El CV Encamp es juga els propers 20, 21 i 22 d’abril a Pinto l’ascens a la Superlliga 2, però aquest ascens, un cop s’aconsegueixi vèncer als respectius rivals, només serà possible si s’aconsegueix una subvenció econòmica. Javi Borrego, president i jugador del CV Encamp, explicar ahir que ara mateix el compte del club no té capacitat econòmica per afrontar una categoria superior. Tot i això, es va mostrar «optimista» en aconseguir-la i va afirmar que «fins al juny» estarà lluitant per «aconseguir els 50.000 euros per una temporada digna». «És un moment dolç i crec que ho aconseguirem», va manifestar confiat. «No puc demanar més, ara tenim base i en aquests quatre anys d’història hem fet les molt bé», afegia.

En aquest sentit, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va voler reconèixer el mèrit de l’equip. «Sempre hem sigut proactius amb l’ajuda econòmica i ells ens estan demostrant del que són capaços», explicava. D’aquesta manera va remarcar que «els ajudarem amb allò que puguem» però que «el Govern s’hauria de fer un plantejament de subvenció si arriben a pujar, no només el Comú». En aquest sentit va assenyalar que «de ben segur que tindran el Comú al costat per lluitar per aquesta aportació econòmica per part del govern».

Per altra banda, José García, entrenador de l’equip, va explicar que «sabia el potencial de l’equip» i que ara «han de fer el colofó». En aquest sentit, creu que ells «també són favorits», ja que «han fet una temporada per emmarcar». «Ara toca rematar la feina», conclou.

A més, va explicar que «serà una fase d’ascens molt igualada» i en aquest sentit, creu que «el SAD Recuerdo és un equipi molt sòlid i que el València, que hauria de ser la Ventafocs, és un bon equip». «Hem competit al grup més complicat i aquest és el premi de la temporada».

El conjunt només va perdre un partit en tota la temporada.