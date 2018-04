El MoraBanc vol tornar al seu màxim nivell davant l’Estudiantes

El BC MoraBanc Andorra rep aquest diumenge a les sis de la tarda al Poliesportiu d’Andorra el Movistar Estudiantes, un equip que encadena quatre victòries seguides i un total de 13 victòries i 14 derrotesCom a bona estadística pels tricolors, el Movistar ha perdut en les seves tres darreres visites a Andorra. En aquest partit, els de Joan Peñarroya estan obligats a guanyar si no volen complicar-se encara més els play-offs després d’haver perdut contra el Baskònia i el San Pablo Burgos. Segons l’entrenador de l’equip, «com tots els partits a final de temporada, serà molt dur». D’aquesta manera, creu que «s’han de fer les coses millor» que en el darrer partit i que «s’ha d’anar per la victòria». «És una lliga molt complicada, a vegades se’ns oblida i hem de ser conscients que hem de jugar millor», comenta.

De por

Si analitzem les estadístiques de l’equip, té el sisè millor atac de la Lliga Endesa amb una mitjana de 84,22 punts per partit però, per altra banda, té la cinquena pitjor defensa de la competició. L’equip madrileny és cinquè en assistències amb 17,56 de mitjana per partit i setè pel que fa a valoració, amb 90,67 punts per partit.

L’equip és també sisè a la taula en percentatge de tirs de dos aconseguits, amb un 53,75% de llançaments exitosos però és últim en joc exterior, ja que només anota de mitja el 31,55% dels seus triples intentats. Per altra banda, i aquí és on pot fer mal, és tercer en rebots defensius i segon en taps efectuats. No obstant això, no totes les xifres són bones, ja que és l’equip amb més pilotes perdudes i aquest aspecte pot ser vital pels tricolors.

Però el MoraBanc haurà d’estar atent a Sylven Landesberg, ja que és el màxim anotador de la competició i que quan obre una ratxa, és imparable. Al FC Barcelona Lassa li va clavar 48 punts i va obtenir un 52 de valoració. Anota una mitja de 21 punts per partit, és setè del rànquing ACB en tirs de tres i tercer en tirs de dos. En lliures, és el número u amb un encert del 78,19%. També és el jugador que més faltes ha rebut i el tercer que més minuts ha jugat.

A més s’ha de tenir en compte que Omar Cook és el segon millor jugador de la competició pel que fa a assistències per partit amb una mitja de 6,93 per duel.

Un rival directe

Segons el tècnic del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, «es donen tots els ingredients per un bon partit» i volen «escalar posicions». Així mateix, «arriben bé físicament» i amb tots els efectius, fet que «dóna un punt extra». «Ens trobem en bon estat després de les victòries i ara comencem la ruta contra equips de la zona play-offs», comenta. «El MoraBanc és un rival directe que té dues victòries més que nosaltres i arriba en bon estat de forma, és un dels equips que millor ho està fent aquest any. Els dos som equips que anem només per la victòria i a jugar bé i això és un factor important», explica.

Així mateix, el tècnic lamenta que «fa molt que no treuen un bon resultat a Andorra» i que per aquest motiu «serà difícil». «Han fet un equip molt compacte, els seus dos jugadors que porten el timó, Andrew Albicy i Jaime Fernández, estan assumint molt protagonisme. És un equip equilibrat, amb molt ritme i que, com nosaltres, té moltes possessions. A casa s’han fet forts, així es senten i ho demostren els resultats: Són temibles», comenta

En aquest sentit, l’ala pivot Nik Caner-Medley, creu que és «un rival difícil», sobretot després d’haver jugat dos partits fora. Així mateix opina l’aler Edgar Vicedo, i afegeix que «s’ha d’anar allà amb la bona dinàmica que estem tenint, amb tota l’emoció i les ganes de guanyar». Per la seva banda, l’escolta Darío Brizuela creu que «són molt durs a casa» però «els vam guanyar a l’anada». «Hem de seguir treballant com fins ara i confiar», conclou.

Durant vuit temporades

Com a curiositat del partit, Jaime Fernández s’enfrontarà al que va ser el seu equip durant vuit temporades. A l’anada no va estar inspirat i voldrà oferir el seu millor joc. Veurem què passa.

Paquita Martínez i Encarna López, sòcies d’honor

Paquita Martínez i Encarna López rebran demà el reconeixement per part del MoraBanc Andorra com a sòcies d’honor, ja que se les pot veure animant el club en imatges de pràcticament totes les èpoques en els gairebé 50 anys d’història. «És un autèntic homenatge als milers i milers de persones que han animat aquests colors des de la seva fundació», explica Gabriel Fernández, cap de comunicació del club. Així, passen per sempre a formar part de l’història del club.