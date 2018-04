Tancada l'avinguda Doctor Mitjavila més de sis hores per una fuita d'aigua

L'avinguda Doctor Mitjavila torna a estar oberta al trànsit després d'estar tancada més de sis hores, des de les deu del matí fins a les 16.30 hores d'aquest diumenge, per una fuita d'aigua. El Servei de Circulació del comú d'Andorra la Vella ha redirigit la circulació a la zona i els efectius de bombers hi han acudit per netejar-la. La inundació ha estat provocada per una canonada que s'ha rebentat, sola, a l'alçada del número 2 de l'avinguda Doctor Mitjavila. L'aigua s'ha hagut de tallar a una vintena d'abonats, però cap a les quatre de la tarda se n'ha restablert el servei. El tall de trànsit ha afectat l'avinguda Dr. Mitjavila, un tram del carrer Fiter i Rossell i l'avinguda Consell d'Europa. Aquest dilluns s'haurà d'intervenir a la zona ja que l'aigua ha aixecat el paviment de la calçada i s'haurà d'arranjar, tot i que no es preveu un tall de trànsit.