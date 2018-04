La Marató de sang espera arribar a les 500 donacions

Quarta edició de la Marató de sang. Diverses entitats i institucions s’han tornat a posar d’acord per organitzar la quarta edició de la jornada maratoniana d’extraccions de sang. Aquest divendres, dia 20, de les deu del matí a les deu de la nit, la Sala Àgora del comú d’Andorra la Vella (a la plaça Lídia Armengol) serà l’escenari per a l’esdeveniment solidari. La consellera de Social de la capital, Ester Vilarrubla, ha recordat que, abans de muntar-ho en format marató, ja s’havien organitzat diverses campanyes per totes les parròquies, però des del 2015 que es va acordar centralitzar-ho. L’any passat es van recollir 435 unitats, i aquest any s’aspira a superar les 500.



El Govern i el SAAS també col·laboren. De fet, el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, ha subratllat que donar sang és un acte “altruista” i ha agraït als donants la seva generositat. León ha avançat que el Govern firmarà amb el seu homòleg espanyol un acord sobre la donació de sang. Actualment, l’hospital rep les bosses de sang de França, i amb el conveni, també es podran rebre des d’Espanya. El centre hospitalari andorrà sol·licita cada any un miler d’unitats.



Les extraccions que es realitzen en les campanyes que se celebren a Andorra s’envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que les analitza i tracta segons les necessitats. A la presentació de la Marató de sang també hi ha assistit el tècnic de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Albert Botet, que s’ha mostrat molt satisfet de la col·laboració.



El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Llansó, ha explicat que durant tota la jornada hi haurà activitats: una exposició de vehicles antics, jocs i tallers infantils, estands informatius de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida) i de la Creu Roja, xocolatada, un taller de lectura, un tast de pizzes (a càrrec del Rebost del Padrí), assaig casteller, un espectacle de pirotècnia i la visita dels jugadors del BC MoraBanc. Entre tots els donants, a més, se sortejaran deu entrades dobles per assistir al partit del BC MoraBanc-Monbus Obradoiro. A més, la jornada comptarà amb la participació de la doctora Sonsoles Hernández, que oferirà una xerrada sobre l’esport en les persones trasplantades, una classe magistral i una taula rodona per resoldre el dubte de les persones trasplantades.



Llansó considera que la campanya de donació de sang que es va realitzar fa poc, en format autobús, en col·laboració amb el BC MoraBanc, no farà perdre a la marató, sinó al contrari, ja que creu que la reforçarà.