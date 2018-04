Les visites als museus cauen més d’un 26% en deu anys

Malgrat que el grau de satisfacció de les persones que van visitar els museus i monuments gestionats pel Govern durant el 2017 va ser força elevat, d’un 8,82 sobre 10, el nombre de visites va reduir-se respecte de l’any anterior, en 1.275, confirmant la tendència a la baixa que s’ha experimentat des del 2011. De fet, en els últims deu anys, l’afluència als recintes museístics s’ha vist reduïda fins a un 26,46%, segons revelen les xifres que el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports va publicar ahir en el Butlletí del Consell General tot donant resposta a una pregunta del conseller liberal Ferran Costa Marimon.

L’excepció de la Casa de la Vall

La davallada de l’any passat s’explica per la pèrdua de visites a la Casa de la Vall, que van decaure gairebé en un 19%, de 22.264 a 18.038, malgrat que l’espai seguia sent com sempre el protagonista i el més visitat d’entre tots els recintes museístics. La resta de museus, en canvi, van rebre més visitants dels que havien passat pels seus complexos l’any 2016. Tot i així, la majoria d’augments van ser discrets i només sobresurten els casos del Museu Postal –que va rebre gairebé un 30% més de visitants–, la Farga Rossell –on la pujada va representar un 11,25%– i la Casa d’Areny-Plandolit –que va experimentar un increment del 6.7%–.

El pic del 2011

La major afluència de visitants als museus que gestiona el Govern va experimentar-se l’any 2011, quan van registrar-se un total de 81.198 visites. Aquell any la Casa de la Vall també va ser la més transitada, amb 23.105 visites, tot i que encara va assolir xifres superiors en els dos anys posteriors: 24.407 al 2012 i 23.501 al 2013, però després ja va anar perdent afluència fins a situar-se en els 18.038 visitants que es van registrar l’any passat. El mateix 2011 també va tenir el seu protagonisme el Museu Nacional de l’Automòbil situat a Encamp, per on van passar a veure l’àmplia col·lecció de vehicles 14.728 persones, entre encuriosits i aficionats de l’automobilisme. L’any següent, al 2012, encara en va rebre 227 més, però després ja va començar a encadenar una pèrdua rere l’altra fins a situar-se per sota del llindar dels 10.000 visitants ja al 2015.

Interès pel romànic

El Centre d’interpretació de l’Andorra Romànica de Pal va viure el seu esplendor en nombre de visitants també aquell 2011, quan van passar a veure’l fins a 10.005 persones, però des d’aleshores només ha fet que perdre adeptes. Si bé al 2012 encara va registrar-ne 9.830, l’any següent va experimentar una caiguda de pràcticament el 34% en el nombre de visitants –xifrats en 3.310–. A partir d’aquell moment, el recinte va anar quedant relegat a la cua de tots els complexos museístics i des del 2015 ja no ha tornat a sobrepassar el llindar de les 3.000 visites.

Aquestes xifres, no obstant, contrasten amb l’esplendor que viuen el conjunt d’esglésies i monuments d’època romànica d’Andorra. Segons recollia un comunicat del Govern del 18 de gener d’aquest 2018, en tan sols 60 dies –el juliol i l’agost del 2017–, més de 30.000 visitants van passar per les diferents esglésies romàniques del Principat, entre les quals destaquen la de Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons o Sant Martí de la Cortinada.