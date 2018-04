Doble classificació per als Jocs Olímpics de la Joventut

Andorra compta amb un projecte de bàsquet 3x3 potent i que dona els seus fruits. La classificació per a grans esdeveniments tant europeus i mundials és continu i la darrera fita és el bitllet per als Jocs Olímpics de la Joventut, que se celebraran a l’octubre a Buenos Aires (Argentina). A la competició hi seran tant la selecció masculina com la femenina sub-18.

Serà la segona vegada consecutiva que Andorra hi serà present amb dos equips, després que ho aconseguís fa quatre anys a Nanjing (Xina). El combinat femení és qui s’ha classificat amb millor rànquing, ocupant el segon lloc. El masculí, en canvi, ho fa en la vuitena plaça, la darrera tenint en compte aspectes d’universalitat per ser-hi representats tots els continents. Seran 20 els països que hi prenguin part en cada categoria. «És un èxit total. Classificar dos equips de manera directa, sense wild cards, per segona vegada per un país com el nostre està molt bé, perquè serem l’únic de les nostres característiques. A més, sent europeus és més difícil ser-hi», exposa Jaume Tomàs, director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet. Es realitzarà una preselecció amb vuit nois i noies i d’aquí sorgiran els quatre que vagin a Buenos Aires. A la capital Argentina «ens hem d’exigir guanyar partits», com van aconseguir a Nanjing.

‘Qualifier’ a Bari

El 3 i 4 d’agost les dues seleccions masculines sub-18 participaran al Qualifier de l’Europeu a Bari (Itàlia). El combinat masculí, dirigit per Èric Bartolomé, es jugarà les seves opcions de ser a la fase final amb Letònia, Ucraïna, Polònia, Alemanya, Eslovàquia, Suïssa, Lituània, Irlanda i Itàlia. El femení, entrenat per Marta Ballús, ho farà contra la República Txeca, Espanya, Eslovàquia, Eslovènia, Turquia, Lituània i Itàlia. A més d’aquestes cites aquest any Andorra també tindrà representació als Campionats del Món absoluts de Manila, als Jocs del Mediterrani de Tarragona i al Qualifier de l’Europeu absolut d’Escaldes-Engordany. H