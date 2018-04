Els autors residents i la poesia són el motor d’aquest Sant Jordi

A l’espera del bon temps, el sector editorial preveu una venda més que positiva durant la jornada de Sant Jordi d’enguany. La llibretera Anna Riberaygua, de La Puça, presenta el seu pronòstic de llibres més venuts, emmarcat dins l’any més poètic que es recorda i amb la vista posada al bloc d’autors nacionals.



Autors nacionals

Aquest any, els autors andorrans despunten especialment. Fogons de Salut, del xef Carles Flinch i la dietista Marta Pons, avui dissabte, ja és un dels llibres més venuts. Es tracta d’un recull de 40 receptes per menjar bé, «gaudir, nutrir-se i alimentar el cos i els sentits». «Serà un dels més recurrents pels compradors», assegura Riberaygua. El debut per la porta gran de Núria Gras amb Paradís d’ombres, guanyadora del premi Fiter i Rossell 2017, previsiblement també «acapararà les vendes». Un altre llibre que destaca, en castellà i a sis mans, és El rumor de los insectos por la noche, de Martín Blanco, Àlex Puig i David Arrabal. Cada un dels autors ha escrit un dels blocs que divideix aquesta «prometedora i extravagant novel·la».

La capsa de música, d’Agustí Franch, per la seva banda, és una novel·la que parteix de la premisa d’un noi i una noia que, sense conèixer-se, queden en estat de coma per diferents accidents i desperten el mateix dia al cap de 20 anys. Mentre Mort sota zero, de Ludmilla Lacueva, s’endinsa en l’Andorra més fosca amb una cadena d’assassinats en un hotel de Soldeu en ple hivern, Nunca hallarás la paz, en castellà però de l’autor andorrà Marc Robert de només 20 anys, barreja novel·la negra amb un rerefons filosòfic.

A més, els relats curts de Pilar Burgués, Vacances de xics, també apunta com a bestseller dilluns vinent.

En quant a assaig històric, aquest 2018 només es presenten dues novetats: Ordino, segle XVI i La vinya a Andorra.





No nacionals

Respecte a les vendes dels llibres d’autors no nacionals, les previsions són les mateixes que a Catalunya: La força d’un destí, de Martí Gironell, Mare de llet i mel de Najat El Hachmi, i Jo sóc aquell que va matar Franco, Joan-Lluís Lluís, són les apostes més fermes.

El fuego invisible, de Javier Sierra (premi Planeta 2017), narra la història d’un jove professor que es veu implicat en una misteriosa trama que té com a objectiu trobar l’autèntic origen d’un objecte capaç tant d’atreure a poderosos enemics com de crear nous mons.

Un altra proposta és la novel·la Un amor, d’Alejandro Palomas (premi Nadal) ens situa en el dia de les noces de l’Emma, però no tot serà felicitat a la família... A l’obra, amb aires de comèdia i embolics, apareixen personatges d’altres novel·les de l’autor.

Per a Riberaygua, L’ordre del dia, d’Éric Vuillard (premi Goncourt 2017) «és una obra mestra» que passarà a la història. «En només 144 pàgines l’autor ens situa a l’any 1933 amb un relat inquietant dels inicis de la Segona Guerra Mundial». La història se centra en la implicació de grans empresaris en l’ascens de Hitler al poder i el finançament de la maquinària nazi.

Poesia

La poesia, un gènere tradicionalment marginal, es converteix enguany en el motor literari. Entre les obres que més destaquen hi ha La repetició i diferència, d’Antoni Caus, qui es converteix en arquitecte de les paraules al servei de la poesia, o l’antologia de poemes i poemaris que van guanyar el premi Martí i Pol, Si diem Andorra, de Joan Aguiler. Ambdós llibres són d’Editorial Andorra.

Entre el Principat i Catalunya, destaca 82 dies d’octubre, de Josep Vallarès. Es tracta d’un conjunt de reflexions poètiques, des de la perspectiva d’una persona política i andorrana, de tots els esdeveniments que s’emmarquen des de l’1 d’octubre, dia del referèndum fins els dia de les eleccions. «Reflexiona sobre els drets humans o el concepte d’Europa, és molt interessant», explica Riberaygua.



Infantil

Per als més petits, destaca Sis peixos en un test, de l’Al·legra, una nena de 12 anys. La seva mare, Zoe Martínez, va quedar meravellada amb les històries surrealistes dels seus contes i va decidir il·lustra-lo. De què té por la Claudia, de Chus Díaz o L’última cuca de llum, de Pere Martín Bertrán i Ignasi Blanch, també encapçalen les recomanacions infantils. Per a Riberaygua, Mil cent i un estels, d’Alexandre Bonanit, «és un llibre preciós, molt ben editat» que, a través d’històries curtes, recull textos d’astronomia popular per ensenyar als nens i nenes a interpretar les estrelles.