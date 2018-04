Temporada per oblidar

L’equip de surf de neu de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) no ha tingut la temporada que desitjava. Un seguit de circumstàncies provoca que els objectius no s’hagin complert i que els resultats siguin molt llunyans d’aquests. Els dos representants de boardercross es recuperen de les seves respectives lesions pensant en estar en les millors condicions a la pretemporada.

Lluís Marín ja no va poder començar al mateix ritme que la resta venint d’una lesió a l’espatlla. Sobre la taula «a la part de la confiança no hem estat bons. No hem sabut trobar-la», afirma el director tècnic de la FAE, Carles Visa, al que se li suma un «punt de mala sort amb la quantitat de coses que han passat durant la temporada, tant a nivell de tocs amb els rivals com els dies de mal temps en competició que ens han perjudicat clarament, o quan ens han anul·lat alguna ronda de classificació». Al llarg del curs «ha treballat i batallat», però «no ha estat gens fàcil». Els resultats queden «lluny de les expectatives», amb una 20a plaça com a millor resultat a la Copa del Món. Al rànquing mundial conclou 43è i al de boardercross 54è.

Maeva Estévez, que obria el calendari de la Copa d’Europa amb una 7a i 9a posició, a la Copa del Món de Val Thorens es va lesionar al genoll i el 29 de desembre era operada. Dimarts d’aquesta setmana va tornar al quiròfan per a realitzar-li una artroscòpia i la seva tornada s’allargarà un parell de setmanes, per fer-la efectiva a l’agost si es compleixen els terminis. Acaba 33a a la classificació de la disciplina i 83 al rànquing mundial. Per tot plegat, «ha estat temporada molt complicada. No hem estat capaços d’assolir els resultats desitjats i el balanç final no pot ser positiu», assegura Visa. La federació es posa com a «objectiu recuperar-los bé, que estiguin al cent per cent i el retorn es faci quan toqui».

Res surt bé

«Sabia que seria complicada perquè no portava les hores i dies de taula que necessitava per afrontar la temporada amb confiança, però tot i així m’esperava acabar amb unes altres sensacions», admet Marín, que al llarg dels mesos «he fet tot el que he pogut però no he sabut trobar la clau per ensortir-me’n». Per tot el que ha hagut de viure, es tracta d’«una temporada per oblidar», on ha hagut de veure-les de tots colors, tant a la Copa del Món com als Jocs Olímpics: «És un esport on hi ha molt contacte i passen moltes coses, però que sigui tres cops seguits quan t’estàs trobant bé i poc a poc en forma afecta i costa agafar més la confiança».

En els entrenaments «estava anant ràpid però no ho he pogut demostrar amb un resultat». De l’espatlla «no estic massa bé encara» i només pensa en recuperar-se i realitzar «una pretemporada normal», i després «començar la Copa del Món amb unes sensacions i confiança diferents a la que vaig començar aquest any». De tot el patit «sempre es pot aprendre» i el que ha viscut «no m’ha desmotivat per a res. Ara mateix tinc més ganes de començar, entrenar i millorar».

Per la seva part, Estévez arrencava la campanya amb uns resultats que «em donaven molta confiança», com exposa la corredora, però tot es va veure estroncat amb la lesió de genoll. Després de la darrera operació i amb la rehabilitació iniciada només 13 hores després de passar per quiròfan, «tinc bones sensacions».