Els jugadors confien a cobrar els pròxims dies i jugaran dissabte

L’entrenament d’ahir dimarts va ser el primer pas per resoldre el conflicte econòmic que hi ha dins la plantilla de l’FC Lusitans. Es va celebrar de manera exitosa i només van faltar dos jugadors per problemes personals. El mateix president del club, Antonio da Silva, es va personar a l’entrenament per comunicar als jugadors que ja es tenien els xecs i es va comprometre davant la plantilla a solucionar-ho «de manera immediata». D’aquesta manera, els jugadors consideren «que s’està complint amb el que s’havia acordat» i que «jugaran el pròxim partit».

La polèmica neix perquè hi ha hagut retards en el pagament de les nòmines aquesta temporada i bona part dels jugadors havien donat un ultimàtum al club: o cobraven o marxaven. Da Silva, per la seva part, va explicar que «no hi haurà cap problema» i que «cobraran aquesta setmana tot el que es deu». Per altra banda, el jugador i segon capità de l’equip Iván Perianez, va manifestar que «l’equip tenia la intenció d’acabar la setmana».

La directiva volia tornar aquest any a Europa i va fer un grapat de fitxatges de jugadors de fora del país, tant al mercat d’estiu com al d’hivern. Des de llavors han arrossegat problemes pressupostaris. El nucli francès de l’equip és, a hores d’ara, qui es mostra més dur amb la directiva, en bona part perquè viuen només d’aquest esport i necessiten cobrar.

D’aquesta manera, s’hauria d’evitar la imatge de diumenge passat: només hi havia un jugador a la banqueta. En aquest sentit, cal dir que hi ha un parell de jugadors lesionats i n’hi havia un de sancionat. Aquest dissabte, l’equip està obligat a guanyar contra el Vallbanc FC Santa Coloma si vol tenir alguna possibilitat d’estar a Europa. I a més, necessita que l’R. Tic Tapa Sant Julià no guanyi la Copa Constitució.