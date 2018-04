El Barça assegura els play-offs i lluita per la segona posició

El MoraBanc Andorra jugarà per primera vegada contra l’FC Barcelona Lassa dimarts a Reus, a la final de la Lliga Nacional Catalana. Després, serà el dissabte vinent a les set de la tarda quan els tricolors visitin el Palau Blaugrana per disputar el partit corresponent a la 31a jornada de la Lliga Endesa, un partit on els de Joan Peñarroya es juguen bona part dels play-offs.

En aquest sentit, el Barça je els té matemàticament assegurats després de guanyar per 75 a 93 al Montakit Fuenlabrada, però segueix en la lluita per la segona posició a la competició.

Aquest resultat va passar aquest dissabte en un partit que els blaugranes van guanyar al tercer quart amb un parcial de 8 a 26. El conjunt de Svetislav Pesic va sortir adormit als dos primers quarts però al tercer, amb Pau Ribas, Ante Tomic, Adrien Moerman i Pierre Oriola, va saber construir el seu joc únic.

Per altra banda, el Montakit Fuenlabrada, rival directe del MoraBanc en la lluita pels play-offs, a partir d’aquest moment la seva capacitat anotadora i va perdre el control a casa. Als primers minuts de joc, van anotar quatre triples sense error i portaven un parcial de 14 a 2, però això no va ser per a res, ja que van remuntar. El patró va ser semblant al segon quart. Finalment, al tercer quart els barcelonins van dominar amb contundència i van aconseguir desconcentrar al Fuenlabrada, que va perdre tot el seu encert. El Barça es va mostrar superior i intractable des d’aquell moment i es van quedar en una posició còmode. Ante Tomic va ser l’MVP del partit amb un 31 de valoració.