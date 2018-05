Millorar la defensa per aquest cop no ser superat pel Barça

L’estrepitosa derrota del BC MoraBanc Andorra a la final de la Lliga Catalana davant l’FC Barcelona Lassa va ser un toc d’atenció important per com es va produir. Amb la tornada de l’ACB el calendari marca que aquests dos conjunts es tornin a enfrontar només quatre dies després, en aquesta ocasió al parquet del Palau Blaugrana.

A Reus davant el Barça «no vam fer el partit que esperàvem. Ens vam venir a baix de seguida. Ens vam sentir decebuts», assegura Landing Sanè, perquè «no el vam jugar de la millor manera possible». Una de les claus per no repetir aquell matx està al darrera: «El més important a nivell defensiu és el desig i la gana que mostris. Si ho fas l’estratègia pot ser bona». Per seguir optant als play-off «hem de donar el màxim d’ara fins a final de temporada per no retreure’ns res a nosaltres mateixos». En duels exigents com el del Palau Blaugrana agraden, perquè «juguem per jugar aquesta classe de partits, estem en el moment més important de la temporada i els que queden són els que definiran on estarem».