El PS vol suprimir l’obligació de fer religió en horari lectiu als centres

El PS va presentar ahir un total de 23 esmenes al projecte de llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, entre les quals destaca la supressió de l’article que estipula que «durant l’ensenyament obligatori, els centres han d’oferir l’ensenyament de la religió catòlica».

A banda d’aquestes esmenes, n’hi ha d’altres encaminades a reforçar la formació dels docents, reduir els requisits d’experiència prèvia per a aquells que ja han treballat al sistema i volen optar a llocs de feina, refermar el compromís amb l’ús i la difusió del català com a llengua oficial, i incorporar la formació professional dins de l’escola andorrana.

En referència a la religió catòlica, els consellers socialdemòcrates consideren que «no pot ser una obligació imposada als centres perquè l’escola andorrana és laica i no pot prioritzar cap tipus de religió ni ideologia». Per això, defensen que «en tot cas, s’hauria d’oferir fora de l’horari escolar». Pel que fa a la formació professional, el PS creu que incorporar-la «podria ser un estímul i una ajuda per superar els actuals problemes que experimenta».