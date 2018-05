Ubach veu positiu que Pyrénées pugui assumir els treballadors del Punt de Trobada

La proposta de Pyrénées de poder assumir els 400 treballadors del centre comercial Punt de Trobada si es fa càrrec de la seva gestió ha estat molt ben valorada pel secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, en afirmar que "sempre que una empresa assumeixi els treballadors d'una altra empresa és una notícia positiva". Ubach ha reconegut que "quan un conjunt de 400 treballadors es pot quedar fora del mercat laboral sempre genera una certa inquietud". El neguit per la conservació dels llocs de treball té el seu orígen després que Pyrénées presentés una oferta de lloguer als propietaris dels terrenys on s'ubica el Punt de Trobada. Això ha generat un litigi judicial entre els amos i els qui han estat els arrendataris de l'edifici des que es va posar en marxa el centre comercial. Una sentència de la Batllia donava la raó als propietaris que van presentar una denúncia l'any 2015 en finalitzar el contracte de lloguer de la parcel·la. Els arrendataris, però, han presentat un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior. A banda del tema laboral, els treballadors del centre comercial també han reivindicat als darrers mesos la construcció d'una rotonda i un increment de la freqüència de pas de la línia d’autobusos L1 de la Cooperativa Interurbana, que actualment arriba davant del lloc de feina només a primera hora del matí i al vespre. La rotonda es construirà, segons ha anunciat el Govern.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació