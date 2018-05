Andoflora celebra els 25 anys amb un homenatge als impulsors

Es dona per inaugurada la fira mercat de la planta i la flor de la Massana. Andoflora va néixer el 1994 de la mà de l’antiga Unió Proturisme. El cònsol major va retre homenatge a tot l’equip que va fer possible el naixement d’Andoflora, encapçalat per l’aleshores president de la Unió Proturisme, Antoni Garrallà, el vicepresident, Jordi Font, i altres persones lligades a l’entitat, com l’ideòleg de l’esdeveniment, Antoni Azurmendi, Trini Casadevall, Maria Rosa Rossell, Meritxell Ribera i Josep Maria Camp, un dels impulsors del projecte de convertir la Massana en la parròquia de les flors.



En l’acte inaugural també hi va haver un toc d’humor, ja que David Baró va relatar una anècdota: l’any 1992 es va publicar en un diari un acudit sobre la iniciativa del Comú de la Massana de posar dues-centes jardineres amb flors repartides per tota la parròquia. En la vinyeta hi sortia el llavors conseller Josep Maria Camp repartint jardineres mentre dos padrins afirmaven que així tocava a una jardinera per cada 2,5 electors. Baró va remarcar que avui dia el Comú de la Massana continua apostant per l’embelliment de la parròquia i que «ara ja són 300 jardineres, 300 cistelles, 8.000 geranis i 3.000 plantes. En total, 11.000 flors, és a dir, una flor per cada ciutadà de la Massana».



Una de les novetats d’aquesta edició és la creació del perfum d’Andoflora, que es pot descobrir a l’exposició dels olors, un espai d’experiències olfactives. Durant tres dies hi haurà una gran varietat de propostes, des de tallers, exhibicions i espectacles, amb la temàtica dels cinc sentits com a fil conductor. Participen a la fira 24 estands, que ocupen la plaça de les Fontetes.

D’altra banda, s’organitza de nou el concurs d’instal·lacions urbanes, amb la participació de cinc floristeries que han muntat les seves creacions en cinc punts de la parròquia. El jurat decidirà quin és el millor muntatge però també pot votar el públic dipositant la butlleta a l’oficina de Turisme.