El nou Museu Nacional de l'Automòbil serà soterrat

El comú d’Encamp i el Govern han firmat aquest dimarts el conveni de col·laboració per a la construcció del nou Museu Nacional de l’Automòbil. L’acord l’han signat el cònsol major encampadà, Jordi Torres Arauz; el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. L’acord estableix que el comú d’Encamp cedeix al Govern una parcel·la de 1.904,77 metres quadrats, davant de la casa comuna, a tocar de la plaça dels Arínsols. La cessió es va aprovar aquest dilluns durant una sessió extraordinària de consell de comú, amb el suport de la majoria i la minoria.



El museu serà soterrat, ja que no es pot trencar la visual de l’hotel Rosaleda, declarat bé d’interès cultural, i s’ha de respectar l’entorn de protecció. L’espai destinat a exposició, per tant, estarà sota terra i a sobre es condicionarà una plaça comunal. A més, a l’aparcament exterior de l’Areny, a tocar de la plaça, s’hi aixecarà un edifici de planta baixa i tres plantes, de 600 metres quadrats cadascuna, que es destinarà en part a les necessitats del museu, i la resta se la repartiran entre les dues administracions.



L’acord estableix que fins als quatre milions d’euros, les despeses se les reparteixen al 50% el comú i el Govern (la plaça és a part). A partir d’aquí, el que costi de més ho finançarà l’executiu. El ministre Torres Falcó ha avançat que tot l’equipament se’n pot anar fins als set o vuit milions d’euros, ja que l’obra soterrada pot ser d’una o dues plantes, segons les necessitats. Durant el 2018, el ministeri d’Ordenament Territorial farà el concurs d’idees i adjudicarà la redacció del projecte. El ministeri ha aprovat dos partides plurianuals, de tres milions d’euros per al 2019 i per al 2020, per construir el museu. El termini previst per disposar del nou equipament és d’uns tres anys, és a dir, per al 2021.



La ministra Gelabert ha recordat que l’actual museu s’ha quedat petit i obsolet, ja que ocupa 1.500 metres quadrats, mentre que el nou espai se n’anirà a 4.000 metres quadrats. L’exposició que es pot veure ara per ara està formada per 82 cotxes, 25 motocicletes i 35 bicicletes, mentre que la col·lecció sencera és d’uns 1.200 vehicles. El nou espai permetrà ampliar l’exposició permanent i muntar exposicions temporals temàtiques. El fons del museu està en mans dels propietaris dels vehicles, que els custodien però els posen a disposició quan se’ls ho requereix. Cultura passarà el projecte museològic a Ordenament Territorial perquè el plec de bases del concurs inclogui totes les necessitats del futur museu.



Per la seva part, el cònsol encampadà s’ha mostrat molt content perquè el museu, que rep uns 20.000 visitants l’any, es queda a la parròquia i, a més, es construirà un nou equipament, més modern, de més qualitat i amb més oferta. Torres Arauz ha recordat que el comú hi inverteix dos milions d’euros (per això es queda una planta i mitja de l’edifici annex), i que farà un projecte especial per a la nova plaça comunal.



L’aparcament de l’Areny perdrà places, ja que és el solar on s’aixecarà l’edifici exterior. El cònsol ha comentat que, si cal, s’encarregaran els estudis hidràulics per valorar si es pot fer una tercera planta soterrada, a sota del museu, per destinar-la a pàrquing, i que connectaria amb l’aparcament soterrat dels Arínsols.



El líder comunal ha valorat que el projecte "encaixa perfectament amb l’estratègia de revitalització d’un eix central de la parròquia que integri activitat social, econòmica i cultural que estem impulsant a través de diferents projectes". Torres Arauz també s’ha referit a la recent aprovació del concurs d’idees per tirar endavant la remodelació de les avingudes François Mitterrand i Joan Martí, juntament amb la plaça del Consell i l’entorn de la plaça de Sant Miquel.



Tot i que la licitació del concurs arquitectònic i de les obres de l’equipament aniran a càrrec del Govern, el ministre d’Ordenament Territorial ha explicat que el projecte es consultarà prèviament amb el comú i que un representant de la corporació formarà part del jurat que avaluarà les propostes que es presentin al concurs d’idees.



Les dependències actuals del Museu Nacional de l’Automòbil, inaugurades l’any 1998, no deixen marge per a la introducció d’elements didàctics que puguin fer més atractives les visites ni disposa d’espais lliures per a la programació d’activitats complementàries o exposicions temporals. L’edifici pertany a la Mútua Elèctrica d’Encamp.