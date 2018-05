Un pacte sense el promotor

L’aliança de partits a l’oposició deixarà al marge la formació promotora del pacte. Les desavinences del PS i, sobretot del seu president, Pere López, amb el líder d’SDP, Jaume Bartumeu, han convertit el possible govern de concentració en un acord a dos, entre socialdemòcrates i liberals. Bartumeu encara espera que PS i L’A responguin el correu en què proposava «explorar la possibilitat d’articular candidatures ciutadanes a les llistes territorials per a l’elecció dels consellers generals parroquials en les properes eleccions generals». El mail, enviat l’octubre passat, establia que l’aliança s’hauria de configurar a través d’un programa comú de «redreçament i progrés» del país.



Tot i que Bartumeu critica que després de mig any no ha rebut una resposta a la carta, el posicionament de López ha estat sempre clar. El president del PS ha mostrat en diverses ocasions la reticència a crear una coalició amb SDP, un partit escindit del PS el 2013 com a resultat de diversos conflictes interns, entre els quals, la lluita pel lideratge de la formació. «Tot respon a personalismes», afirmen alguns.



El resultat és que s’està gestant un pacte entre PS i L’A, i Bartumeu se n’ha assabentat a través dels «mitjans» i de les «converses als passadissos». «Quan tinguem una contesta podrem valorar-ho millor», va apuntar el progressista fent referència de nou a la carta que ell va enviar a les dues formacions proposant la idea. El progressista també va aprofitar per criticar que el pacte sembla una «candidatura del no» disposada a atacar DA. «No he vist cap proposta programàtica encara», va lamentar Bartumeu, que va assegurar que SDP rebutja formar part d’una candidatura que repeteix el que es va viure el 2011, quan l’oposició es va unir per desbancar el govern d’aleshores, liderat per ell mateix. El president d’SDP considera que l’apropament entre PS i L’A és un «retrobament d’antics enamorats», un «festeig» que es convertirà en «boda» quan els polítics implicats ho vulguin fer públic.

L’A vol «oblidar rancúnies»

Per la seva banda, el secretari general del grup liberal, Amadeu Rossell, va admetre ahir que «hi ha feeling» amb el PS. Tot i això, no va confirmar ni desmentir l’aliança. Es va limitar a aclarir que «el pacte no està tancat» i que encara estan en fase de negociacions. «Estem parlant amb tothom», va subratllar Valentí Martí, secretari de relacions internacionals.



Martí també va remarcar la necessitat «d’oblidar rancúnies del passat» i prioritzar els aspectes que comparteixen amb altres formacions polítiques per sobre dels que els separen. «El PS no és el mateix de fa 15 anys», va destacar Rossell, que va afirmar el mateix del grup liberal. La gran diferència se centra en l’edat dels militants, que ara tenen d’entre 30 i 45 anys, segons va apuntar el liberal.

Amb tot, fonts de la formació liberal deixen molt clar que el que es busca és «pactar una estratègia per desafiar el sistema electoral però mantenint la línia del partit». De manera que caldrà pactar punts comuns per a les llistes parroquials que no contradiguin les màximes de cada grup en les llistes nacionals. En aquest sentit, desmenteixen les acusacions de Bartumeu i asseguren que «l’objectiu no és anar contra DA, sinó buscar estratègies que ens permetin governar». «La idea no és fer el que van fer ells [DA] i ajuntar-nos tots sense cap ideologia», afirmen les fonts.



Per contra, qui sí que afirmen que està planejant un atac electoral similar al que DA va dur a terme per desbancar Jaume Bartumeu al cap davant de l’Executiu ara fa dues legislatures és UL i els independents de la Massana amb l’actual cap de Govern. «Ells sí que no amaguen que pactaran només per guanyar», opinen.