Martí i Rajoy, reunits pels 25 anys de relacions diplomàtiques

La celebració del 25è aniversari de les relacions diplomàtiques amb Espanya i França tindrà lloc els dies 4 i 7 de juny, amb la presència d’autoritats dels tres estats. El cap de Govern, Toni Martí, anirà a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), a Madrid, en el primer dels dos actes. A banda de Martí, l’esdeveniment l’encapçalarà el president espanyol, Mariano Rajoy. El programa inclou un concert de piano i saxo i la inauguració d’una mostra dels euros andorrans encunyats a la FNMT.



El dijous 7, l’ONCA oferirà una actuació a la Salle Gaveau de París, en un acte presidit per Martí i el representant del copríncep francès, Patrick Strzoda. També hi serà present la ministra de Cultura Olga Gelabert, i del titular de la cartera de Turisme, Francesc Camp.

La celebració fa referència al Tractat de bon veïnatge, amistat i cooperació amb el qual, el 3 de juny del 1994, s’establien les relacions diplomàtiques amb els països veïns i Andorra, presidida aleshores per Òscar Ribas.