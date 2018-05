Caixa o faixa al Palau

Nova cita històrica. El BC MoraBanc Andorra té una segona oportunitat per a classificar-se per a les semifinals dels play-off de la Lliga Endesa. Dimecres no va poder rematar la feina al Poliesportiu d’Andorra, però avui torna a dependre de si mateix per guanyar a l’FC Barcelona Lassa i superar la sèrie. El matx es juga avui al Palau Blaugrana a les 19.45 hores.

És un enfrontament a cara o creu. «És un partit decisiu per als dos equips. Serà dur i no té perquè variar el guió per les coses que han passat en els dos partits anteriors. Els jugats són una experiència però no tenen cap valor», assegura el tècnic de MoraBanc, Joan Peñarroya. Aquesta «és una final» i el conjunt andorrà jugarà a Barcelona «amb el convenciment com hem demostrat que si fem moltes coses bé com hem fet en els dos partits tindrem opcions de victòria, com hem demostrat». Davant tenen a tota una potència del bàsquet que compta amb una àmplia experiència en aquesta mena de partits: «El Barça és un club acostumat a viure en aquestes situacions i no crec que hagi d’afectar. El que s’ha de fer és un bon partit de bàsquet i jugar bé».

Peñarroya: «Al nostre equip i club se’ls respecta molt més avui que no pas fa una setmana. I això és un dret que s’ha guanyat l’equip»

Les lesions al conjunt blaugrana els porta a comptar amb rotacions limitades, que a la llarga es pot notar. «Està sent una eliminatòria de desgast. El Barça està molt acostumat a aquestes situacions, però fins i tot amb això podem estar una mica més forts perquè hem rotat més, tenim els jugadors més frescos», assegura el tècnic. Per vèncer al Palau caldrà arreglar alguns aspectes respecte dimecres, ja que «vam tenir un desencert molt gran», a més que el rival «ens va parar bastant bé el nostre joc de transició» i «van anar massa vegades al tir lliure». Aquesta és una oportunitat històrica que es presenta i per a Peñarroya hi ha factors que seran molt diferents respecte al primer matx de la sèrie: «Al nostre equip i club se’ls respecta molt més avui que no pas fa una setmana. I això és un dret que s’ha guanyat l’equip en els partits que hem fet».

Jugar amb cap

En aquesta mena de partits és necessari estar encertat en molts aspectes. Un d’ells és el mental per la transcendència que hi ha a la pista. «Controlar les emocions sempre és important, però sobretot per fer les coses que toca fer i no equivocar-te. A vegades l’excés de motivació fa que t’equivoquis», i la confiança de saber jugar amb l’aspecte mental és present perquè «veig a l’equip molt posat, amb ambició i gana»; i respecte al darrer duel està «convençut que vam fer el partit que tocava i vam tenir totes les opcions de guanyar-lo, però se’ns va escapar». Per a Jaime Fernández, per tal de frenar-los s’han de tenir en compte diversos factors, perquè «tenen moltes armes. No podem deixar-los que juguin còmodes i anotin fàcil. Això va amb la nostra defensa i que no corrin al contraatac», exposa el base madrileny. Per joc i resultat «els hem de fer patir» per a que «no estiguin al màxim nivell». L’equip no estarà sol al Palau Blaugrana en aquesta cita històrica. Més d’un centenar de seguidors del Principat estaran a les graderies per donar suport als de Peñarroya.

Lluny d’eufòries

El Barça va salvar a Andorra el primer match ball. «El segon partit va ser un repte per veure com jugàvem davant un equip molt bo que juga un bàsquet molt modern tant en atac com en defensa», indica el tècnic blaugrana, Svestislav Pesic. Per la victòria de dimecres «no hi ha eufòria i hem de jugar millor per guanyar» i obtenir la classificació per a semifinals. Als seus jugadors els demana «agafar responsabilitat» per seguir als play-off.

Pesic: «El segon partit va ser un repte per veure com jugàvem davant un equip molt bo que juga un bàsquet molt modern»

Un dels jugadors destacats el segon enfrontament va ser Pau Ribas, que creu que per guanyar «hem rebotar bé, parar la seva transició i que els seus bases no estiguin al cent per cent perquè és quan ells estan més còmodes». La victòria va permetre «tenir més confiança, però la situació és la mateixa», perquè perdre significa l’eliminació, així que per optar al triomf «hem d’estar mentalitzats per entendre l’escenari que ens plantegi el MoraBanc des del primer quart», i al llarg del matx «haurem de fer bé les coses tant en defensa com en atac i adaptar-nos a qualsevol situació».

Lluitar contra les estadístiques dels precedents

Des que es disputen els quarts de final dels play-off de l’ACB al millor de tres partits, en la major part d’ocasions que la sèrie estava igualada a un, qui va superar l’eliminatòria va ser l’equip que ho feia com a local. En el 77,8% dels casos va ser així. De les 92 series disputades, 36 van arribar al matx decisiu amb igualtat, i d’aquestes 28 van caure a favor dels que jugaven a casa. En les vuit restants (22,2%), el factor pista no va ser determinant. L’últim que va aconseguir-ho va ser el València Basket, que va superar al Bilbao Basket a Miribilla. La temporada passada les quatre eliminatòries de quarts es van decidir al darrer enfrontament i els conjunts locals van vèncer. El MoraBanc s’ho va trobar amb el Reial Madrid. Aquesta vegada tornarà a lluitar contra l’estadística, aquest cop al Palau Blaugrana.