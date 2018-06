Assessors de la UE sobre seguretat industrial

En el marc de les negociacions per a un acord d’associació, un grup d’experts de seguretat industrial d’Espanya, França i Luxemburg visitaran el país la setmana del 12 de juny per assistir els tècnics andorrans en qüestions d’acreditació, certificació i vigilància del mercat. Així consta en una resposta del ministeri d’Afers Exteriors a preguntes del conseller d’Unió Laurediana i consellers independents de la Massana Carles Naudi sobre la transposició de la normativa europea i que ha publicat el butlletí del Consell General aquest divendres.

Tal com es desprèn de la mateixa resposta, el servei d’acció exterior de la Unió Europea va presentar a la delegació andorrana els anomenats Taiex (Technical assistance and information exchange instrument), és a dir, un instrument de suport per assistir estats tercers en qüestions referents a l’assumpció de cabal comunitari, per garantir la correcta implementació, i que també assessora sobre la introducció de normativa nacional que sigui conforme a la legislació europea. Aquesta assistència es pot plasmar a través de jornades de treball en què certs funcionaris es desplacen al país que ho sol·licita dos o tres dies.