Encamp inverteix 20.000 euros en 50 càmeres de videovigilància

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va informar ahir en la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú que la corporació ha invertit 20.000 euros en la compra de 50 càmeres. Torres va explicar que 20 s’instal·laran a la zona del complex esportiu d’Encamp, i 30 al pàrquing i les proximitats del Funicamp per mirar de dissuadir «els joves i no tan joves» dels actes de vandalisme. «A poc a poc la majoria de comuns anem treballant en aquest sentit perquè veiem que són necessàries per dissuadir petits actes de vandalisme amb pintades, maltractament del mobiliari urbà i altres bretolades», va afirmar, insistint que la dinàmica és compartida a totes les parròquies, ja que és la via que s’ha trobat més adient per intentar que «el respecte vers les instal·lacions sigui més acurat».



Justament ahir també es va adjudicar la redacció del manual de bones pràctiques de l’oci nocturn del Pas de la Casa que ha d’ajudar a posar fi als aldarulls al poble fronterer. L’adjudicació s’ha fet a l’empresa Agència Comando per un import de 3.109 euros.

Condicions laborals

Un dels temes que va aixecar més polseguera en el ple d’ahir va ser l’adjudicació del servei de monitors esportius, de lleure i socorrisme a l’empresa Estatges. Des del PS es va retreure que no s’hagi aprofitat el concurs per introduir en el plec de bases l’obligació que els empleats recuperin les condicions laborals que tenien ara fa uns anys, quan els contractava la corporació com a eventuals, abans que en el mandat passat s’externalitzés el servei. El consell del PS, Joan Sans, va recordar que amb el canvi, els treballadors van perdre condicions, com ara les vacances, i que DA va agafar el compromís d’aconseguir una millora.



Des de la majoria es va argumentar que van aconseguir millorar els salaris però que no poden interferir en el funcionament d’una empresa privada i van retreure a l’oposició que les millores en el plec de bases no les proposessin quan es va treballar en comissió. A més, el cònsol va assegurar que les crítiques venien donades per «una qüestió d’amistats» i que «puc entendre que busquin el millor per als seus amics». L’A es va abstenir en no trobar neutral la puntuació de l’adjudicació.

Descontaminació

Ahir també es van adjudicar els treballs de descontaminació del sòl dels entorns de l’església del Pas. Tindran un cost de 217.300 euros i es preveu que puguin iniciar-se al setembre. També es va adjudicar la nova ETAP del Pas per un import de 680.000 euros.