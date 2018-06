Més de 450 participants a l’Open d’Escaldes

L’Open Internacional d’Escaldes compleix la majoria d’edat i 453 competidors repartits en 46 categories hi participaran. Serà una competició que es disputarà un altre any al pavelló del Prat Gran d’Escaldes.

Són quatre jornades de competició diferents on es disputarà la competició en Kata, Combat i per equips amb esportistes de totes les edats des d’alevins fins a sèniors d’Espanya i França, a més d’Andorra . Dissabte a la tarda serà la jornada de gala.

El director tècnic del Club Fudo-Shin d’Escaldes, Xavier Herver, va explicar que «competirà gent de l’equip nacional» i que serà una competició que servirà a Sandra Herver per preparar els propers Jocs del Mediterrani. «Intentarem treure el màxim de metalls, ja que jugar a casa és un factor molt positiu», destacava. Així mateix va recordar que «el calendari internacional, amb proves com la Lliga Nacional de la Federació Espanyola de Karate o la Youth League han fet que baixessin els inscrits a la competició». D’aquesta manera, va reconèixer que Andorra «no és un desplaçament fàcil» i que «la gent s’ha de classificar pels Jocs de Buenos Aires». «El calendari està molt atapeït i, per tant, aquesta xifra és molt positiva, estic molt satisfet», opinava.

A parer seu, «és una prova que té molt impacte econòmic en la temporada súper baixa en la qual estem», i pensa que «1.200 persones vinguin al país és molt positiu perquè veus les terrasses plenes».

En objectius, «espera superar en metalls la temporada de l’any passat» i que «serveixi com a test previ dels Jocs, la competició és on es pot aconseguir un termòmetre fiable de com estem».