La primera tramesa automàtica de dades bancàries, en marxa

El ministre de finances, Jordi Cinca, va anunciar que els bancs, asseguradores i gestories del país ja han començat a enviar la informació que el Govern adaptarà als estàndards d’enviament de l’OCDE per tal de realitzar el primer enviament automàtic d’informació d’acord amb la Llei aprovada el 2016, que tindrà lloc al setembre. Cinca va recordar que el Govern «està seguint el calendari previst» i va assenyalar l’esforç fet per tècnics de Govern i de les entitats financeres col·laboradores per adaptar les seves plataformes informàtiques als requeriments de l’intercanvi automàtic.

Modificació de la llei

Sobre aquesta mateixa norma, el Govern va aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei d’intercanvi d’informació automàtic que permetrà la tramesa de dades fiscals de persones sigui possible entre Andorra i uns altres 95 països el 2020, sense necessitat que les autoritats tributàries sol·licitin la informació per a cada cas.



El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar que en aquesta tercera modificació de la llei des que es va aprovar el 2016 «introdueix 22 noves jurisdiccions», d’entre les quals va destacar Turquia, Singapur, Panamà i Nova Zelanda, encara que el llistat també inclou països com Les Bahames, Barbados o Sint Martin. Turquia s’hauria d’haver inclòs en la segona tongada de jurisdiccions cooperants però tenia mancances legislatives.



A més, aquest projecte de modificació preveu la necessitat d’introduir certs ajustos a la regulació existent, «mínims» segons Cinca, per tal d’aclarir aspectes tècnics de la norma, o bé adaptar-la a l’estàndard comú de l’OCDE sobre les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.