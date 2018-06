Condemnat a 11 anys de presó l'agressor d'Ivan Ramírez

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Saragossa ha condemnat avui a Iván Krasimirov a 11 anys de presó per un delicte de lesions com a autor de la brutal pallissa que va propinar a l'atleta andorrà Iván Ramrírez el 7 d'octubre de 2016 a la localitat d'Ejea de los Caballeros. Així mateix, no es pot apropar a 300 metres de la víctima ni de la seva mare ni comunicar-se amb ells durant un període de 12 anys.

Aquella fatídica nit, l'atleta va anar a Ejea amb la creença de què es trobaria a soles amb una prima seva de tercer grau i menor d'edat però en canvi, es va trobar als acusats que l'estaven esperant i li van propinar diversos cops de puny a la cara que li van produir nombroses lesions, entre elles un trauma cranioencefàlic greu amb fractura occipital dreta i temporal esquerra que li han deixat seqüeles físiques i neurològiques. Per tant, haurà d'indemnitzar la víctima amb 600.000 i haurà de pagar 78.461,82 euros al Servei Aragonès de Salut per l'assistència mèdica dispensada a l'atleta a l'Hospital Clínic de Saragossa.

Segons els magistrats, la pena té un agreujant de traïdoria perquè "el fet es va cometre estant l'agressor en presència de la víctima, sense que pogués esperar l'atac del qual va ser objecte i davant del qual no va tenir possibilitat de defensa".